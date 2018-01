Radicali Rimini: presto le liste con Tabacci, ma Fabbri attacca Zerbini

Manuela Fabbri annuncia che Luca Randi, “radicale da sempre, iscritto a Radicali Italiani e tra i fondatori di Basta Merda in Mare, con Antonella Soldo della segreteria nazionale presenterà presto a Rimini” la lista +Europa con Emma Bonino. Nella quale, dichiara Fabbri, “ben venga Zerbini ma non ha alcun ruolo conosciuto e riconosciuto”.

Questo il “comunicato di Radicali Rimini” che è stato diffuso a firma di Luca Randi:

Come Radicali Rimini ci sentiamo pienamente partecipi al progetto della lista +Europa con Emma Bonino, e come è nel nostro costume politico, consueto, non facciamo censure ad escludendum (a differenza di altri partiti)”.

“In ogni parte d’Italia nel tempo e per battaglie molto differenti, abbiamo aggregato persone e organizzazioni altre da noi, per cultura ed esperienza, rendendole obiettivi universali e trasversali. Di qui i tanti successi l’ultimo dei quali è il testamento biologico. Perché sono il progresso della scienza, i temi etici e le libertà individuali, meno stato e più diritti, che soprattutto ci portano in Europa. L’obiettivo resta dunque con forza, quello espresso da Emma Bonino: fermare l’onda populista e razzista che si sta abbattendo sul continente, costruire un’Italia più europea, in nome del federalismo di Rossi e Spinelli, per gli Stati Uniti d’Europa”.

“Poiché da sempre per l’unità laica delle forze, siamo felici di vedere che oggi intendano impegnarsi con +Europa anche persone che in passato abbiamo trovato su fronti opposti. Ma una cosa deve essere chiara: il nome di Emma sulla lista comporta il rispetto del patrimonio che questa donna straordinaria ci consegna. La visione europeista abbinata al nome di Emma Bonino hanno oggi la forza e la credibilità per ricreare fiducia e un consenso ampio, riportando al voto tante persone vocate all’astensionismo, sfiduciate dalla politica fin qui rappresentata, tra poteri nuovi e vecchi. Per questo ci stiamo attivando con rinnovato impegno, lo stesso di sempre già con successo messo in campo sui temi etici e ambientali, oggi nella promozione del comitato locale +Europa con Emma Bonino. Che saprà certamente aprirsi a coloro i quali condividono la nostra visione e le nostre priorità, che sono e restano i diritti civili e le libertà individuali, presupposti indispensabili anche per l’economia e l’accoglienza. Essere leali e autentici sarà la prima prova da superare. Per chiunque si presenti sotto il nome di Emma Bonino.

Luca Randi. Per il comitato dei radicali riminesi e la Lista +EUROPA con Emma BONINO

Manuela Fabbri aggiunge:

“NB: Il progetto è rivolto a tutti, ma le priorità restano libertà e diritti. E poiché abbiamo visto quanto è stato pubblicato sui media (ma che evidentemente è una sua unilaterale affermazione) ben venga Zerbini ma non ha alcun ruolo conosciuto e riconosciuto, dunque tantomeno delegato. Attendiamo con trepidazione che sappia dimostrare di essere altro da quanto abbiamo fin qui constatato, quale uomo imposto dalle correnti democristiane, già assessore ai servizi sociali del Comune di Rimini prima e consigliere comunale del Pd poi… senza rancore ovviamente, ma i fatti significano qualcosa in più delle parole sparate un bel po’ troppo a vanvera per segnare (prematuramente) il territorio”.

(nella foto, Luca Randi (seduto) mentre con Sergio Giordano, Carla Forcellini e Manuela Fabbri (autore) , presenta a Falconara Marittima il docufilm “Gli amici delle fogne” di Bastamerdainmare).