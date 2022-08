Ragazzi e ragazze scatenano megarissa a Riccione, 11 denunciati fra cui 5 minori

Furibonda rissa fra ragazzi e ragazze a Riccione alle prime luci dell’alba. Ieri mattinata i residenti di viale Umbria svegliati da urla e fracasso hanno chiamato allarmati i Carabinieri. I militari giunti sul posto hanno trovato due gruppi che si affrontavano dandosele di santa ragione.

Fuggi fuggi generale alla vista delle divise, ma alla fine sono finiti in caserma in 11 tra cui 5 minorenni. Sono tutti originari del nord Italia, Lombardia e Valle d’Aosta soprattutto; in tre, ragazze comprese, hanno dovuto fare ricorso alle cure sanitarie per medicare piccole ferite.

Tutto sarebbe nato da una banale discussione all’uscita di un locale, verosimilmente petr qualche sguardo e parola di troppo.

Al termine degli accertamenti di rito, i Carabinieri del N.O.R. – Sezione Radiomobile della Compagnia di Riccione, li hanno deferiti in stato di libertà in quanto ritenuti responsabili del reato di rissa. I sei maggiorenni sono stato denunciati alle Autorità Giudiziaria di Rimini e gli altri alla Procura della Repubblica per i minori di Bologna.