Regione: 25 aprile e 1° maggio negozi Coop Alleanza 3.0 “chiusi per scelta”, 12 a Rimini

La scelta della Cooperativa è coerente con i valori delle due giornate Lunedì 25 aprile, Festa della Liberazione, e domenica 1° maggio, Festa del Lavoro, i supermercati e gli ipercoop di Coop Alleanza 3.0 saranno “Chiusi per scelta”.

In Romagna saranno “Chiusi per scelta” i 38 negozi della Cooperativa, di cui 6 a Forlì Cesena, 20 a Ravenna e provincia, 12 a Rimini e provincia.

Con la chiusura del 25 aprile e del 1° maggio della sua rete di vendita, composta da oltre 350 negozi dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia, la Cooperativa sceglie di celebrare le due feste civili della Liberazione e del Lavoro che fanno parte del patrimonio valoriale, della cultura e della storia della cooperazione e in particolare di quella di consumo. Il 25 aprile e il 1°maggio, infatti, richiamano i valori basilari di libertà, giustizia sociale e democrazia e per Coop Alleanza 3.0 chiudere in queste giornate rientra nell’ambito di scelte valoriali connaturate all’essere una cooperativa. Bologna, 22 aprile 2022 Per informazioni: Ufficio stampa Coop Alleanza 3.0 – 335 122 6703