Riccione capitale del Funnel Marketing. Sold Out l’evento al Palacongressi

Dal 29 al 31 Marzo Palariccione Sold Out per Funnel Marketing Live. Oltre 400 iscritti per il più grande appuntamento di Funnel Marketing in Europa

A condurre il protagonista de “Il Milanese Imbruttito” Germano Lanzoni. Ospite speciale il Campione di Nuoto Massimiliano Rosolino

Presentazione del libro “Impatto Funnel”, 38 storie di imprenditori che hanno avuto successo applicando il funnel marketing

Riccione, 25 marzo 2019 – Sono 38 le storie di imprenditori e imprenditrici che applicando il funnel marketing nel loro business, hanno acquisito nuovi clienti e aumentato le vendite. 38 casi studio raccolti nel libro “Impatto Funnel Marketing”. Il volume curato da Michele Tampieri e Alessandro Bentivoglio sarà presentato a Riccione in occasione dell’evento Funnel Marketing live.

L’appuntamento giunto alla terza edizione, torna in Romagna, ma questa volta al Palacongressi di Riccione dal 29 al 31 marzo.

27 ore di formazione, 9 speakers, 21 interventi mirati, 3 casi studio e una tavola rotonda. Sono questi i numeri dell’evento organizzato da Funnel Company, la prima azienda in Europa specializzata nel creare sistemi basati sull’arte e la scienza del funnel marketing.

Funnel Marketing Live 2019 è l’evento di tre giorni rivolto a imprenditori, professionisti, startupper, ecommerce e networker che vogliono acquisire il Sistema di Marketing più efficace del momento.

L’evento è il più grande appuntamento in Europa sul Funnel Marketing e attira ogni anno centinaia di partecipanti. Quest’anno si è raggiunto il numero massimo di 400 partecipanti. Per chi non riesce a partecipare c’è comunque la possibilità di acquistare le videoregistrazioni dell’evento.

Ad aprire la kermesse con un saluto di benvenuto ai partecipanti sarà Stefano Caldari, Assessore alla Cultura Turismo e Sport del Comune di Riccione, mentre a condurre le giornate del Funnel Marketing Live 2019 sarà anche quest’anno l’attore Germano Lanzoni, diventato famoso in tutta Italia interpretando il personaggio de “Il Milanese Imbruttito”.

Mentre si susseguiranno sul palco importanti figure del mondo dell’imprenditoria e del marketing il tutto guidato dai due fondatori di Funnel Company, Michele Tampieri e Alessandro Bentivoglio.

Michele Tampieri è autore del primo libro sul Funnel in Italia “Funnel Marketing Formula” e Alessandro Bentivoglio è l’unico consulente italiano ad aver ricevuto la certificazione ClickFunnels presso l’Accademia americana di Russel Brunson, numero uno al mondo del Funnel Marketing. Tampieri e Bentivolglio insieme hanno ritirato al Funnel Hacking Live 2018 un importante riconoscimento per aver generato un milione di dollari con un singolo funnel.

All’evento riccionese sarà in diretta dagli Stati Uniti anche John Parkes, responsabile del traffico della piattaforma più usata al mondo, Clickfunnels che gestisce 500mila dollari al mese di budget pubblicitario.

Tra le grandi Superstar presenti Il Re della Vendita Ottavio Alvarez, autore del libro “L’Arte della Vendita” che, grazie a un profondo studio delle dinamiche psicologiche e relazionali, ha creato un sistema perfetto di vendita.

Con il suo “Sistema Quoziente Carisma” arriverà sul palco del Palariccione anche Golia Pezzulla l’esperto in Carisma e Leadership specializzato nell’aumentare la capacità di ispirare gli altri.

Non poteva mancare Massimiliano Sechi che ha organizzato oltre 1000 eventi di Live & Business Coaching. Suoi i numeri da record, con oltre 140 mila persone che hanno seguito i suoi corsi.

Sarà poi Luciano Zambito, uno dei principali esperti in Italia sui BOT (robot) e la loro applicazione al business, a svelare come si possano utilizzare i ChatBots per aziende.

Altro importante Coach Business che parteciperà all’evento è Roberto Castaldo. Direttore della Business School di una importante azienda italiana che fattura oltre 1 miliardo all’anno, Castaldo porterà la sua esperienza di manager di successo.

Tra i nomi di rilievo del Funnel Marketing Live personaggi del calibro del campione olimpionico di nuoto Massimiliano Rosolino. A Riccione Rosolino spiegherà come un atleta riesca a trasferire la sua esperienza sportiva nel mondo della vendita.

IMPATTO FUNNEL MARKETING, IL LIBRO

In Impatto Funnel Marketing, Michele Tampieri e Alessandro Bentivoglio spiegano e raccontano il funnel marketing e la sua applicazione. Un libro scritto con la collaborazione di 38 imprenditori e professionisti che hanno deciso di condividere con i lettori le loro strategie di successo per dimostrare che il funnel marketing funziona in ogni settore.

PROGRAMMA di FUNNEL MARKETING LIVE 2019

Venerdì 29 Marzo

Michele Tampieri, Funnel Marketing e Ritorno al Futuro

Alessandro Bentivoglio, Costruire un Funnel da Zero

Roberto Castaldo, la Formula del successo per le PMI

Luciano Zambito Funnel Marketing Conversazionale

Yari Cosmai 11 Step della Funnel Marketing Formula™

Sabato 30 marzo

Michele Tampieri, 3 funnel che devi assolutamente avere

Alessandro Bentivoglio, Funnel Copy

Ottavio Alvarez, Sempre in Chiusura

John Parkes, Clickfunnels & Facebook

Domenica 31 Marzo

Massimiliano Sechi, L’importanza di avere una direzione chiara

Michele Tampieri, il tuo Funnel Funziona se tu funzioni!

Golia Pezzulla, persuadere, ispirare e convincere gli altri

Massimiliano Rosolino, Campioni si diventa