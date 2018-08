Riccione, Carabinieri interrompono corse clandestine di auto in Via Sangiovese

Rombi di motore, pubblico in trepidazione e conto alla rovescia. Non è la cronaca di una normale manifestazione sportiva, ma la scena che si sono ritrovati davanti ieri notte i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile a seguito di alcune segnalazioni nella zona industriale di Riccione a ridosso della Via Sangiovese. Nel dettaglio, i militari si sono imbattutti in due autovetture di marca BMW coupè di grossa cilindrata posizionate al centro della carreggiata pronte a inscenare una corsa clandestina con tanto di “arbitro” addetto a fare il conto alla rovescia con il braccio alzato. I Carabinieri hanno sbarrato la strada ai due veicoli prima che questi potessero partire a gran velocità per poi procedere all’identificazione di autisti e passeggeri, uno per macchina”.

Si tratta di F.E. ed C.M. entrambi 20-enni, cittadini Sanmarinesi. Sono stati iscritti al regisro degli indagati in stato di libertà ai sensi dell’art. 9 bis del Cds per “partecipazione a competizione in velocità non autorizzata con veicoli a motore”. Ai giovani, a loro carico, è stato redatto l’apposito verbale al Codice della Strada che prevede come sanzioni accessorie, il ritiro della patente di guida ed il sequestro ai fini della confisca, dei relativi veicoli.