Riccione, Cecchetto e i “soliti sondaggi”: i partiti danno “numeri da montagne russe”

Il candidato sindaco per Riccione Claudio Cecchetto ironizza sui “soliti sondaggi” dei partiti che in campagna danno i “numeri elettorali”. “I numeri che leggo in questi giorni mi ricordano tanto un gioco per il quale vado matto fin da piccolo, le montagne russe. Questa giostra possiede caratteristiche particolari che è importante fermarsi a considerare: velocità, adrenalina, sbalzi improvvisi, reazioni scomposte e urla. Sono prerogative fondamentali nella vita di ognuno di noi, mantengono alta l’attenzione, aiutano a lanciare una richiesta di aiuto, entrano in gioco nello sfogo, nel divertimento, nelle azioni condotte in modo istintivo e irrazionale. Tuttavia, quando si pianifica una strategia, nel determinare una visione di insieme, nell’analisi dei dati o nell’ascolto delle persone diventano strumenti di disturbo, quelli che in automatico tento di limitare per compiere un lavoro ben fatto.

Come dicevo, leggo da diversi giorni numeri che non coincidono con i sondaggi da me commissionati in queste settimane; leggo percentuali “russe”, alquanto ballerine, o quantomeno ambigue, da Instagram story presa e pubblicata in prima pagina, o demandate al più autorevole influencer di parte tra la cerchia certamente trasversale e obiettiva dei propri followers.

Credo fermamente che le persone debbano essere informate, perché possano scegliere consapevoli ciò che più le rappresenta. Informare assume, in tale ottica, un valore ed una responsabilità che ho sempre sentito forti nelle mie esternazioni pubbliche, nelle promesse, nelle fonti a sostegno di ciò di cui parlo.

Sento tanto affetto per le vie di Riccione, un abbraccio crescente che mi dimostra nella realtà, nel quotidiano, i numeri e i dati giunti solo poche settimane fa, e che vedo aumentare a sostegno di un cambiamento sempre più possibile.

È la politica dei partiti, dei numeri che si trasformano a seconda di chi li pronuncia, è la politica delle promesse elettorali nascoste dai simboli che vorrei trasformare. Vorrei che politica fossero persone che parlano ad altre persone, consapevoli e responsabili di ciò che dicono, senza simboli che proteggono, senza un domani visto come l’occasione per cambiare faccia. Noi ci siamo, lontani dai soliti sondaggi, pronti a mostrare la visione imprenditoriale, innovativa, umana e sostenibile che abbiamo della città. Dal 12 Giugno, senza “dare i numeri”, insieme, Ridiventiamo Riccione.”