Riccione, Centro della Pesa: domani il “Caregiver day”

Si terrà mercoledì 29 maggio a Riccione la settima edizione del Caregiver Day “Io mi prendo cura di te”, la giornata del dedicata al Caregiver familiare che riconosce e valorizza chi volontariamente, in modo gratuito e responsabile, chi si prende cura di una persona cara consenziente in condizioni di non autosufficienza o con necessità di ausilio per lunga durata come anziani o diversamente abili.

L’incontro pubblico, organizzato dal Piano Distretto di Riccione, e denominato “La mia voce: esperienze a confronto”, si svolgerà dalle ore 15,30 alle 18,00 nella Sala conferenze del Centro della Pesa – Via Lazio n.10 (Biblioteca Comunale).

Dopo i saluti e alla presentazione della giornata del Vicesindaco e Assessore ai Servizi alla Persona Laura Galli seguirà l’Introduzione generale al tema dell’incontro del dott. Massimiliano Alessandrini.

Presenteranno dunque le attività della COOP Formula Servizi alle Persone con la proiezione di un video e testimonianze dirette la dott.ssa Laura Pazzaglini e la dott.ssa Federica Arlotti. A seguire la presentazione delle attività della COOP CAD e la proiezione video con testimonianze alla presenza della la dott.ssa Francesca Lodesani e dott. Andrea Morelli.

Infine la presentazione del’Associazione Alzheimer e del progetto Meetingdem con testimonianze dirette seguite dalla dott.ssa Manuela Boschetti. Seguirà il confronto con operatori del Servizio Sociale Territoriale e del Terzo Settore.

La cittadinanza è invitata, in particolare i caregiver e ai loro cari.

Continuano così le azioni di informazione, sensibilizzazione e partecipazione a favore del caregiver familiare con il programma del Caregiver Day 2019 nei diversi Comuni del Distretto di Riccione che al caregiver familiare dedicano queste iniziative come previsto dalla legge regionale 2/2014, al fine di riconoscere l’importante ruolo che svolge e, al contempo, farlo sentire meno solo. Ogni anno si informa sugli sviluppi, si presentano i risultati conseguiti e si offrono opportunità di informazione e formazione per i caregiver, i familiari, gli assistenti familiari ma anche volontari e operatori coinvolgendo le nuove generazioni come previsto dalle linee guida regionali. Questo progetto valorizza e permette di conoscere quanto effettivamente realizzato durante l’anno e trasversalmente alle malattie, disabilità e dipendenze. Si offriranno così indicazioni utili sui servizi, i progetti e le attività in atto nel territorio e al contempo si coinvolgere la cittadinanza a questi temi, proprio per evitare il rischio di isolamento oltre a rilevare i bisogni emergenti e cercare soluzioni.

Queste giornate dedicate al caregiver familiare sono promosse dall’Ufficio di Piano del Distretto di Riccione e sostenute dal volontariato attivo in ambito socio-assistenziale, con ente capofila l’associazione Alzheimer Rimini. L’obiettivo è dunque sensibilizzare, informare, formare e partecipare il più possibile offrendo le informazioni aggiornate, i contatti utili ed esperienze significative. L’iniziativa si è potuta realizzare grazie alla stretta collaborazione con Ausl Romagna, i Comuni di Riccione, Cattolica, Morciano di Romagna, Montescudo – Monte Colombo, Coriano, San Giovanni in Marignano, Saludecio, con il patrocinio della Provincia di Rimini e della Regione Emilia-Romagna. Ma ancora più ricca è la rete di attori che hanno aderito al programma: una trentina di enti del Terzo settore con iniziative che si terranno fino a metà giugno.