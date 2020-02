Riccione: da mercoledì chiusa via Caprera per i lavori alla piramide del “Cocco”

Il Comune di Riccione informa i cittadini che da mercoledì 26 febbraio e per le giornate del 27, 28 e 29 febbraio e 2 marzo dalle ore 8 a fine lavori si disporrà la chiusura di via Caprera in corrispondenza della discoteca “Cocco”, nel tratto di viale Abruzzi e viale Sardegna. Sarà permesso il passaggio ai residenti in via Chieti, via Todi e viale Elba. La chiusura di via Caprera servirà al posizionamento di un autocarro utilizzato per la pulitura e la sistemazione della “piramide” della discoteca “Cocco”.