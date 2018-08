Riccione, Cinema in Giardino, il calendario del nuovo ciclo di appuntamenti

Dodici nuovi titoli, con due anteprime nazionali e ospiti di primo piano per il nuovo ciclo di film all’arena di Cinema in Giardino, promosso dall’assessorato al turismo del Comune di Riccione e da Giometti cinema.

Al Pepper di Riccione alle ore 20.00, prima delle proiezioni del Venerdì 3 e del sabato 4 agosto, aperitivo con gli ospiti delle rispettive serate, il regista Antonio Pisu e gli attori Raffaele Pisu e Paolo Rossi Pisu (venerdì 3), Lucia Mascino (sabato 4).

Giovedì 2 agosto si inizia con Loro il primo capitolo del film che il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino ha dedicato agli anni italiani del governo Berlusconi

Venerdì 3 arrivano registi e cast di Nobili Bugie, con la presenza di Raffaele Pisu, l’attore novantenne che interpreta un nobile decaduto nel film diretto dal figlio Antonio.

A presentare Favola al pubblico dell’arena, sabato 4, è la protagonista Lucia Mascino l’attrice che con Filippo Timi ha portato la dissacrante commedia a teatro e al cinema.

E’ poi la volta, domenica 5, di Tre manifesti a Ebbing, Missouri uno dei titoli più autoriali e appassionanti della stagione, che ha valso il Premio Oscar alla protagonista Andy Mc Dormand.

Le proiezioni del lunedì dedicate ai più piccoli propongono le avventure del coniglio Peter Rabbit lunedì 6 e le faccine dei sentimenti Emoji – accendi le emozioni lunedì 13.

Due commedie di sicuro successo, martedì 7 Come un gatto in tangenziale con la comicità irresistibile di Paola Cortellesi e Antonio Albanese, e martedì 14 con il super cast scelto da Muccino per raccontare le contraddizioni di una famiglia, A casa tutti bene

Dogman è il titolo di venerdì 10, l’ultimo film del talentuoso regista Matteo Garrone, premiato a Cannes per la straordinaria interpretazione di Marcello Fonte, ricca di sfumature e sentimenti.

Attesissima l’anteprima, domenica 12 , di Mamma mia ci risiamo! che ripropone a dieci anni dal successo planetario della prima uscita, il cast originario con la sempre pimpante Meryl Streep e le intramontabili musiche degli Abba. Così pure la sera successiva, lunedì 11, in anteprima nazionale, arrivano i celebri eroi e i loro super poteri Ant man and the wasp

ARENA CINEMA IN GIARDINO Viale Lazio Riccione Paese

Orario proiezioni 21:30

Il costo del biglietto è di 5 Euro, l’abbonamento che consente la visione di 5 film a scelta è di 20 Euro. In caso di maltempo la proiezione avrà luogo al Cinepalace (tel. 0541 605176).

Informazioni: Ufficio Cultura tel. 0541 426031, IAT Informazioni e accoglienza turistica tel. 0541 426050

A cura: Giometti Cinema, Comitato d’area Riccione Paese, Comune di Riccione