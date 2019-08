Riccione, Cinema in Giardino: domani “Dragon Trainer: il mondo nascosto”. Film d’animazione

Il terzo e ultimo capitolo della saga dedicata alle avventure di Hiccup e del suo amico, Dragon Trainer: il mondo nascosto, film d’animazione scritto e diretto da Dean DeBlois, in programma lunedì 12 agosto a Cinema in Giardino, l’arena sotto le stelle di Riccione.

Sono passati già parecchi anni da quando il quindicenne Hiccup ha conosciuto il temibile drago Furia Buia, diventato poi Sdentato, il suo migliore amico. I vichinghi hanno ormai accettato la sua presenza nel villaggio ed adesso è arrivato per loro il momento di costruire insieme un mondo di pace e serenità, popolato da uomini e draghi che combattono fianco a fianco. L’impresa però non è tra le più facili. A fare incursione nel felice villaggio sarà Grimmel, il noto cacciatore di draghi che ha portato quasi all’estinzione l’intera specie ed a cui manca solo Sdentato per completare l’opera. Il drago però non sembra essere così spaventato: l’arrivo di una Furia Lucente lo distrarrà dai suoi compiti e anche dall’amicizia con Hiccup, da cui si allontanerà sempre di più.

Si potrà raggiungere l’arena di Cinema in Giardino con il trenino (sconto di un euro sul biglietto per chi si presenta con il ticket del trenino).

Orari delle proiezioni 21.20.

Il costo del biglietto si conferma a 5 euro, mentre per le anteprime è 7 euro (ridotto a 6 euro per over 65 e under 12).

L’abbonamento, escluse le anteprime, comprende 5 film al prezzo di 20 euro.