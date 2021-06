Riccione Civica: “Perché la scuola di via Panoramica non cresce?” 

“Nel febbraio del 2021 il Sindaco – scrive Maurizio Pruccoli, del direttivo Riccione Civica – con l’assessore e il presidente del consiglio, in piena pandemia hanno deciso di intraprendere un Viaggio verso la Basilicata per vedere il legno con cui veniva costruita la nuova scuola, viaggio che in molti hanno ritenuto inopportuno, non avendo competenze in falegnameria e conoscenza del legno. Ad oggi la scuola – prosegue Maurizio Pruccoli – non è ancora uscita dal terreno, ci si chiede se ci sono dei problemi, le tempistiche cominciamo ad essere strette se si vuol far iniziare l’anno scolastico in quel sito. I genitori si chiedono se i propri figli inizieranno l’anno nella nuova scuola. Sarebbe utile che il sindaco, l’assessore o il presidente del consiglio diano delle comunicazioni per rassicurare i genitori. Sarebbe una beffa – conclude la nota di Riccione Civica – che anche per il 2020/21 fossero costretti ancora una volta ad una sistemazione provvisoria è precaria”.