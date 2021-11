Riccione: dal 5 al 7 novembre tornano gli alieni. Fantascienza, scienza, gioco e divertimento

Tre giorni, partecipanti provenienti da tutte le galassie, due ospiti speciali, incontri, curiosità, proiezioni in esclusiva e tanta voglia di rivedersi. Sono gli ingredienti principali di Reunion XVII la convention invernale dello STIC-AL Star Trek Italian Club “Alberto Lisiero”, Italian Klinzha Society – Ass. Culturale e Ultimo Avamposto. Dal 5 al 7 novembre al centro congressi dell’Hotel Mediterraneo di Riccione ritorna il consueto appuntamento con la fantascienza ma non solo. Sono tanti gli ingredienti che compongono i tre giorni di programma della convention molto attesa dagli appassionati. E’ infatti del novembre 2019 l’ultimo appuntamento in presenza con le convention di fantascienza organizzate da STIC-AL e Ultimo Avamposto che si era svolto proprio a Riccione.

C’è quindi molta attesa e molta voglia da parte di organizzatori e partecipanti per questa tre giorni.

Gli ospiti sono Trevor Butterfield, attore e tecnico degli effetti speciali e Alessandro Rossi, attore e doppiatore.

Trevor Butterfield è un artista che ha lavorato a tutti i livelli in tantissimi film: “I predatori dell’arca perduta”, “Flash Gordon”, “Labyrinth”, “Indiana Jones e l’ultima crociata”, “Mission: Impossibile”, in tutti i film di “Harry Potter” e nella prima trilogia di Star Wars.

Alessandro Rossi, attore teatrale e cinematografico e doppiatore di grande esperienza, è conosciuto soprattutto per aver dato la voce a Patrick Stewart, il Capitano Picard di Star Trek The Next Generation. Ha inoltre doppiato, tra gli altri, Peter Weller, Dolph Lundgren, Samuel L. Jackson, Arnold Schwarzenegger.

Tra le ultime fatiche televisive il ruolo del Commissario De Zan ne “L’ispettore Coliandro”.

Il ricco programma della convention prevede un omaggio al centenario della nascita di Gene Roddenberry, il creatore di Star Trek, con diverse proiezioni.

Tra gli incontri previsti quello con il giornalista e divulgatore Paolo Attivissimo sul turismo spaziale e con l’esperto Claudio Sonego sulla musica e la fantascienza. Un appuntamento particolarmente atteso è la proiezione in prima visione ed in esclusiva del documentario “Trek It” in versione integrale. Un viaggio all’interno del fandom italiano di Star Trek con gli autori Marcello Rossi e Roberto Baldassarri. Il documentario è disponibile su Rai Play, dopo la prima visione tv la scorsa primavera su Rai 4. In convention verrà proposta la versione integrale che, rispetto a quella disponibile nella piattaforma Rai, ha circa 30 minuti in più. Il documentario, presentato da Giovanni Mongini (che sarà presente alla convention), è un viaggio divertente ma anche serio all’interno di circa 50 anni di fandom di Star Trek in Italia.

La convention è realizzata rispettando tutte le norme di sicurezza.

Per accedere è necessario pre-iscriversi qui https://www.stic.it/eventi/REUNION/iscrizione.html e presentare all’ingresso il Green Pass.

Info:

http://www.reunionitaly.it