Riccione: da domani i Campionati Italiani di beach tennis

Il prossimo fine settimana Riccione Beach Arena ospiterà i Campionati Italiani di beach tennis II e III categoria, un appuntamento nazionale che torna sulla nostra spiaggia dopo quattro anni e accende i riflettori su uno sport sempre più praticato, specialmente in Riviera.

Saranno circa 300 gli atleti che si sfideranno a colpi di racchetta nell’arena riccionese, 6 tornei maschili e femminili e 165 coppie iscritte per una tre giorni che, per la prima volta, vedrà i partecipanti giocare anche in notturna nelle serate di venerdì e sabato.

In questi Campionati tra l’altro ci sarà grande attenzione per i pupilli di casa nonché allievi della nostra prestigiosa scuola agonistica di beach tennis la “scuola Argentina” la più titolata al mondo. Tra i protagonisti in campo si segnalano Giacomo Gabellini, campione europeo under 18, Peter Campedelli, campione italiano under 14, Claudia Lazzarini e Giorgia Cancellieri, campionesse italiane under 16, Margherita Graziani, campionessa italiana under 18 e diversi altri campioni italiani di III categoria.

La manifestazione è aperta al pubblico ed è a ingresso libero e, oltre a tanto sport ed emozioni, offrirà anche stand con attrezzatura tecnica, musica, dj-set, aperitivi e punti di ristoro, oltre ad uno stand speciale per i tre giorni del torneo a cura del Centro Exis di Riccione dedicato a massaggi e fisioterapia.

Si comincerà a giocare venerdì a partire dalle 9.00 del mattino, per chiudere domenica pomeriggio con le finali e le premiazioni.