Riccione: domani rilasciate tre tartarughe curate da Cetacea

Domani, dalla spiaggia di fronte a Fondazione Cetacea, fra i bagni 42 e 44 di Riccione, verranno rilasciate 3 esemplari di tartaruga marina della specie Caretta caretta, curati nel corso dell’autunno dopo essere stati recuperati, feriti o debilitati, dall’associazione riccionese.

L’appuntamento è alle 11 al Centro di Recupero Tartarughe Marine dove si potranno salutare Martina, Franca e Pimpa, che ritroveranno la libertà dopo essere state vittime di catture accidentali in reti a strascico, fra Chioggia e Cesenatico. Martina in particolar modo è un esemplare curato grazie alle sinergie tra Fondazione Cetacea e WWF Veneto, e il suo ritorno in mare è stato possibile grazie alla collaborazione che dura ormai da più di 8 anni tra Fondazione e la Clinica Veterinaria del Benvenuto a Polesella del Dott. Luciano Tarricone.