Riccione, “Domani è un altro giorno” a Cinema in Giardino

Per il genere Cinema d’autore domenica 18 agosto a Cinema in Giardino il film Domani è un altro giorno regia di Simone Spada, una commedia toccante sull’esistenza umana e sul senso più profondo dell’amicizia.

Trama.

La storia della profonda amicizia tra Giuliano (Marco Giallini), attore piuttosto noto che vive e lavora a Roma, e Tommaso (Valerio Mastandrea), insegnante e ricercatore nel campo della robotica trasferito in Canada. Tra momenti divertenti e altri drammatici, humour, complicità e commozione, i due si ritroveranno a trascorrere quattro indimenticabili giorni insieme. Seduttore e innamorato della vita, Giuliano è condannato da una diagnosi terminale il suo compito più doloroso è trovare una sistemazione a Pato, il suo meraviglioso e tenerissimo amico a quattro zampe.

Anche per questa estate si potrà raggiungere l’arena di Cinema in Giardino con il trenino (sconto di un euro sul biglietto per chi si presenta con il ticket del trenino).

Orari delle proiezioni 21:20. In caso di maltempo le proiezioni si terranno al Cinepalace di Riccione.

Il costo del biglietto si conferma a 5 euro, mentre per le anteprime è 7 euro (ridotto a 6 euro per over 65 e under 12).

L’abbonamento, escluse le anteprime, comprende 5 film al prezzo di 20 euro.

Cinema in Giardino – Giardino della biblioteca viale Lazio Riccione

A cura: Giometti Cinema, Comune di Riccione, Comitato Riccione Paese.