Riccione: domenica ultima giornata del TTV. Ospite d’onore Jacopo Jenna e le sue coreografie

Dopo l’ampio spazio dedicato al teatro di parola l’ultima giornata del TTV, domenica 6 novembre, ha per protagonista la danza, indagata come da consuetudine del TTV nel suo rapporto con il video. L’ospite d’onore è Jacopo Jenna, coreografo, performer e filmmaker attivo con compagnie stabili e progetti di ricerca di tutta Europa. Alle 17 il Palazzo del Turismo ospita il suo Alcune coreografie, performance multidisciplinare che mette in dialogo la danzatrice Ramona Caia con un prezioso lavoro di raccolta video, montaggio e successiva rielaborazione di una serie di tipologie di danza.

La coreografia si costruisce attraverso la mimesi di una moltitudine di frammenti video montati in una sequenza serrata, frugando tra la storia della danza e della performance, attraversando il cinema e internet, in cerca di una materia cinetica sensibile.

Nella prima parte la danzatrice incarna, trasforma, connette e riporta al presente il corpo dell’immagine, ne sonda la dinamica, la libertà e l’immediatezza linguistica senza un punto di vista privilegiato, lo sradica dall’immaginario nello svolgimento di una coreografia esatta. La danza tenta di liberarsi dalla forza dell’immagine, smettendo di riferirsi a qualcos’altro, per iniziare a rifarsi solo a se stessa.

Nella seconda parte, un video originale dell’artista Roberto Fassone offre una sequenza di coreografie visive, un paesaggio simbolico dove l’umano è assente ma nel quale ancora cerca un rapporto con il corpo in scena e riflette su quella materia intangibile di cui la danza è fatta.

A seguire il talk Gli archivi del corpo: appunti per una coreografia dal mondo, a cura di Lorenzo Conti, curatore della sezione danza del Riccione TTV Festival, con Jacopo Jenna e Ramona Caia.

Lo spettacolo Alcune coreografie è inserito nel circuito di E’ BAL – palcoscenici per la danza contemporanea, un progetto regionale sostenuto da ATER Fondazione con l’obiettivo di costituire una rete per la valorizzazione e la diffusione della danza contemporanea e per promuovere la formazione del pubblico. Nata in Romagna nel 2018 – da qui il nome E’Bal, che in dialetto significa il ballo – la rete è la prima e l’unica del suo genere a livello nazionale.

Prosegue fino a domenica Camere separate, installazione che propone brevi podcast teatrali in speciali “stanze d’ascolto” (ingresso a turni ogni 20 minuti dalle 14 alle 18). Due i podcast selezionati: Di cosa parlo, quando parlo di acquari?, testo della drammaturga polacca Maria Wojtyszko letto da Lucia Mascino, e Hollywood, microdramma di Tommaso Fermariello, autore che nel 2019 ha vinto il Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli”. Al progetto partecipano in veste di partner e produttori il Piccolo Teatro di Milano, il CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia e la rete drammaturgica Fabulamundi Playwriting Europe. Il titolo Camere separate fa riferimento, oltre che alla modalità di fruizione, anche a una delle opere più celebri di Pier Vittorio Tondelli, scrittore legatissimo a Riccione. Proprio a questo legame è dedicato un breve documentario presentato in prima visione all’interno dell’installazione, dal titolo Lo spazio del cuore. Pier Vittorio Tondelli a Riccione (video di Massimo Salvucci, Stefano Bisulli, El Prez; contributi di Simonetta Sciandivasci e Simone Bruscia).

Tutti gli appuntamenti del Riccione TTV Festival sono ospitati al Palazzo del Turismo e sono a ingresso libero.

Il Riccione TTV Festival è un progetto a cura di Riccione Teatro, presentato con il sostegno di Comune di Riccione, Regione Emilia-Romagna e Ministero della Cultura.