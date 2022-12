Riccione: due torte sulla guida del Gambero Rosso per la Pasticceria Tommasini

Come ogni anno a novembre arriva in libreria la guida Pasticceri & Pasticcerie realizzata da Gambero Rosso. Tra le oltre 600 attività segnalate in tutta Italia anche in questa edizione 2023 si riconferma la presenza di Pasticceria Tommasini di Riccione.

Quello di Gambero Rosso è il riconoscimento più prestigioso del settore e Francesco Tommasini, che ha dato vita alla pasticceria nel 2017, si è detto entusiasta. “Ricevere, per il terzo anno di fila, una menzione all’interno della guida Pasticceri & Pasticcerie di Gambero Rosso, una vera e propria bibbia per chi fa il nostro lavoro, è una grande gioia”, ha dichiarato.

Quello di Tommasini è un piccolo laboratorio artigianale nel cuore di Riccione, ma negli ultimi anni è riuscito a farsi notare per, come si legge sulla guida, “la capacità del giovane pasticcere, in evidente e costante miglioramento”.

La pasticceria riccionese è stata premiata con due torte grazie a un’offerta che, come scrive l’autore, “periodicamente si arricchisce di convincenti novità e nella quale l’attenzione alle ricettazione di base è massima”, come si può notare dalle paste frolle, dall’impasto dei babà, dai dischi di pasta frolla caramellata della torta millefoglie, dalla bavarese all’ananas e maracuja.

“La ricca gamma di lievitati del mattino – continua il recensore di Gambero Rosso – spicca per assortimento e fattura“.

Nel laboratorio, Tommasini si muove con destrezza sia sul classico che sul moderno. “Con una particolare affinità elettiva per il cioccolato”, come si fa notare nella guida. Tutte le creazioni sono curate nei minimi dettagli e personalizzate secondo le esigenze dei clienti.

Ma non mancano nemmeno, soprattutto a Natale e a Pasqua, alcune novità. I dolci tipici della tradizione italiana, rivisitati in chiave contemporanea, come i panettoni a lenta lievitazione, sempre diversi per farcitura, le colombe, le torte personalizzate, la pasticceria moderna e le monoporzioni.

La pasticceria Tommasini si trova in Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.