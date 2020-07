Riccione, frontale moto-auto. Centauro al Bufalini, ferita anche l’automobilista

Brutto incidente oggi a Riccione all’incrocio tra Viale Veneto e Via Coriano, al confine tra il comune dell’entroterra riminese e la Perla. Poco prima delle 14 un motociclista in sella alla sua Kawasaki Ninja si è scontrato con una Nissan Note. L’impatto è stato frontale, con l’uomo sbalzato dalle sella della moto rovinato violentemente a terra e il cofano dell’auto completamente distrutto.

Il centauro è stato trasportato dal 118 all’Ospedale Bufalini di Cesena per le gravi ferite riportate, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Ferita in maniera lieve la donna alla guida dell’auto, trasportata da un’altra ambulanza al vicino Ospedale di Riccione.

La Polizia Municipale è stata costretta a chiudere la strada per i rilievi di rito.