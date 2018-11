Riccione, gli albergatori fanno i conti della stagione. Il commento dell’assessore Caldari

Oggi, martedì 6 novembre presso il Palazzo del Turismo di Riccione c’è stata la presentazione dei dati turistici alberghieri a cura dell’Osservatorio Turistico “Luigino Montanari”.

Sono stati elaborati 122 questionari su 396 hotel di Riccione: 9 hotel ad 1 stella, 37 a 2 stelle, 53 a 3 stelle, 23 4-5 stelle.

Un primo dato interessante è che gli hotel dal 2010 ad oggi sono diminuiti di 10 unità. Passando dai 406 del 2008 ai 396 del 2018.

Complessivamente gli albergatori intervistati sono soddisfatti della stagione appena conclusa.

Rispetto all’anno scorso, diminuisce però chi ritiene che la stagione sia andata meglio dell’anno passato. Ma complessivamente rimane un giudizio positivo.

I dati dell’ufficio statistico della Regione Emilia Romagna (dati Istat) confermano la stagione turistica positiva.

Gli arrivi incrementano del 4,4% con un risultato importante nel mese di settembre e i pernottamenti crescono del 2,6%. Da registrare una leggera flessione nel mese di agosto.

I turisti italiani per la maggioranza (52,5%) arrivano come sempre da Emilia Romagna (17,8%) e Lombardia (34,7%). Si potrebbe definire un turismo di prossimità che riempie i weekend. Il turismo estero vede i tedeschi al primo posto con il 4,4% dei pernottamenti totali seguiti dagli Svizzeri (2,8%)

Interessante la parte sulla redditività delle imprese turistiche. Si tratta di un dato qualitativo che le statistiche ufficiali non hanno.

Complessivamente la maggioranza degli albergatori si ritiene soddisfatto anche dal punto di vista economico. Ma anche qui in misura minore rispetto al 2017 che viene considerato tuttavia, da tutti gli osservatori del settore, un anno eccezionale per il turismo romagnolo ed italiano.

Nonostante due stagioni turistiche positive anche per i fatturati, soltanto il 49% degli intervistati pensa di fare investimenti per la prossima stagione turistica.

Altro tema caldo quello del personale. L’80% degli intervistati dichiara ad avere avuto difficoltà nel reperire il personale. Camerieri/e (sala e piani 54%) e personale per la cucina (22%).

Per l’acquisizione della clientela, gli albergatori intervistati ritengono il passaparola il canale più efficace seguito dai grandi portali di prenotazione.

Mediamente gli albergatori investono in promozione 7.600 euro per struttura

Il prezzo di una camera doppia a notte in un 3 stelle è stato da un minimo di 126 euro fino a 214 euro nella settimana di ferragosto.

E’ stato chiesto nel questionario anche di cosa si lamentano i turisti che soggiornano a Riccione. La maggioranza chiede un arredo urbano più curato (manutenzione marciapiedi) e qualità del mare. Mentre gli albergatori di Riccione auspicano, il lungomare più lungo del mondo (da Cattolica a Rimini),nuovo arredo per il porto ed un parco termale aperto tutto l’anno.

Interessanti anche gli indicatori del territorio:

Positivo il commento dell’assessore del Comune di Riccione Stefano Caldari:

“La congiuntura economica in questa fase non è affatto semplice e non lasciamo che i risultati, per quanto soddisfacenti, ci invitino a rallentare, anzi. Sia dal punto di vista strutturale – il nuovo disegno di città, la riqualificazione dei viali del quadrilatero del centro e dell’area del porto, l’impiantistica sportiva, l’arredo urbano e i servizi – che della programmazione del palinsesto eventi il nostro impegno è più forte. Avremo un 2019 che sul fronte degli appuntamenti sportivi sarà straordinario – a partire dalla data del Giro d’Italia – un segmento di mercato, quello del turismo sportivo appunto, che da sempre ci contraddistingue e che vogliamo con forza continuare ad affermare investendo e costruendo sinergie virtuose che portano a questi traguardi. Così come sono virtuose quelle messe in campo con Trenitalia che, per la prima volta, dopo la fermata dei Frecciarossa estivi, sarà a Riccione con i Frecciabianca da Torino, Milano e Venezia nel periodo natalizio. Tra pochi giorni presenteremo il Natale a Riccione. Sentiamo che c’è molta attesa, la avvertiamo crescere di anno in anno e non deluderemo le aspettative.”