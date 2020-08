Riccione, gli appuntamenti del week-end tra sport, musica e arte

A Riccione tornano i grandi eventi sportivi con un appuntamento dedicato alle giovani promesse del ciclismo nazionale e internazionale. Domenica 30 agosto è in arrivo in città la seconda tappa del Giro d’Italia Under 23 di ciclismo, che da Gradara porta la carovana rosa a Riccione lungo un percorso di 125 chilometri fra Marche e Romagna. Dal 29 agosto al 5 settembre i migliori 176 atleti Under 23, rappresentanti di 31 squadre e 11 paesi, sono pronti a sfidarsi lungo un percorso di 8 tappe, da Urbino a Aprica con la scalata al Mortirolo, il valico alpino entrato nella leggenda delle più belle imprese ciclistiche. Lunedì 31 agosto alle ore 12.30 da piazzale Roma prende avvio la terza tappa che conduce i ciclisti da Riccione a Mordano nel forlivese per 150 chilometri.

Dal 28 al 30 agosto si svolgono il torneo 2020 Euro Open di Slow Pitch Softball allo stadio del baseball e i Campionati Italiani di Padel Outdoor al Sun Padel di Riccione.

Venerdì 28 agosto alle ore 21 l’appuntamento per i bambini è con lo spettacolo di Bimbobell in piazzetta San Martino mentre agli appassionati dell’artigianato di qualità e del fai-da-te sono dedicati i mercatini Handmade in viale Gramsci dalle ore 18 e La Piazzetta delle Idee a Riccione Paese con il doppio appuntamento del venerdì mattina, in concomitanza con il mercato settimanale, e del sabato sera.

Sabato 29 agosto dalle ore 18 si svolge in viale Gramsci e San Martino il mercatino bric-à-brac Non solo retrò mentre fino al 2 settembre si svolge nel giardino di Villa Mussolini la mostra-mercato di filatelia e numismatica (aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 18).

Domenica 30 agosto, nella meravigliosa cornice della Spiaggia 17, un gradito ritorno all’alba di Riccione, Cristina Donà, una delle voci più originali della scena musicale italiana, che grazie a Riccione Teatro presenta come preview del Riccione TTV Festival, storica rassegna che mette in relazione immagine e arti sceniche che si terrà dal 17 al 19 settembre, un nuovo spettacolo di musica e danza: Perpendicolare. La performance è un innesto affascinante e naturale tra il mondo musicale della Donà e la danza del coreografo Daniele Ninarello, plasmati e cuciti insieme dal compositore Saverio Lanza. Un incontro che muove verso territori espressivi profondi a indagare direzioni multidisciplinari inusuali e intrecci di senso inaspettati. Canzoni che risuonano nei corpi e nei movimenti, che fioriscono dalle parole e dai suoni. Una visione che scorre fin sotto la pelle di chi ascolta.

Prosegue fino al 13 settembre a Villa Mussolini The summer is magic. Riccione, l’estate più attesa, la mostra fotografica di Beatrice Imperato che racconta il risveglio della città dopo il lungo periodo del lockdown. La mostra è aperta a ingresso libero tutte le sere dalle ore 21 alle 24 e fa da prologo alla 25ª edizione di Riccione TTV Festival che fino alla fine di settembre propone un imperdibile calendario di anteprime, teatro e musica.

A Villa Franceschi è visitabile fino al 18 ottobre la mostra Favole dell’artista romagnolo Enzo Bellini. L’esposizione comprende circa ottanta opere, fra dipinti, acqueforti e disegni a china dall’estrema meticolosità e raffinatissima tecnica che trae ispirazione dalla struggente bellezza della natura, del mondo animale e delle stagioni. La mostra è aperta tutti i giorni dalle ore 18 alle 24 a ingresso libero.

Fino al 5 settembre ogni sabato mattina all’alba il risveglio è dolce con la meditazione e il benessere delle lezioni di Yoga al sorgere del sole che si svolgono nel giardino di Villa Mussolini alle ore 6:30 (ingresso libero) mentre si conclude questo fine settimana, domenica 30 agosto, l’appuntamento con il Cinema in Giardino, l’amata rassegna di film sotto le stelle a Riccione Paese.