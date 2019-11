Riccione. I 5Stelle si dimettono e vanno nella nuova lista Riccione Civica con Carlo Conti

La politica riccionese segna una svolta tra le forze politiche di minoranza. E’ stata presentata la nuova lista, Riccione Civica. La nuova formazione politica nasce dal gruppo consigliare dei 5 Stelle formato dai consiglieri Andrea Delbianco e Stefania Carbonari e da Patto Civico con il consigliere Carlo Conti. L’altro consigliere di Patto Civico, Fabio Ubaldi, ha aderito a Italia Viva di Renzi ed andrà nel gruppo misto.

Dalla prossima seduta in consiglio comunale non vi saranno dunque più né Patto Civico né soprattutto il MoVimento 5 Stelle, primo partito a livello nazionale. Scrive il capogruppo Andrea Delbianco: “Ho iniziato il mio percorso politico in qualità di cittadino, libero pensatore e uomo di economia. Ho scelto la militanza nelle file del M5S coerentemente con questi valori, gli stessi alla luce dei quali oggi, non condividendo le altalenanti vicende politiche romane, scelgo di rimettere le mie dimissioni. Lascio il M5S, saldo nel convincimento di voler continuare a servire al meglio la mia Città, con competenza, coerenza e trasversalità. Con gli stessi principi sposo la sfida di RICCIONE CIVICA, una nuova “casa” le cui porte sono aperte a tutti i riccionesi di buona volontà, profondamente innamorati del loro territorio e desiderosi di portare un contributo in termini di idee e proposte scevre dai condizionamenti di partito”

(In apertura, da sinistra: Andrea Delbianco e Carlo Conti)