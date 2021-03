Riccione: il 24 e 25 la “Coppi e Bartali”. Come cambia la viabilità

Tutto è pronto per le due tappe riccionesi dedicate della 23esima edizione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. La seconda tappa Riccione-Sogliano al Rubicone il 24 marzo e la terza Riccione-Riccione il 25 marzo. L’Ufficio traffico del Comune di Riccione informa i cittadini delle variazioni alla viabilità.

Mercoledì 24 marzo 2021 – Tappa Riccione-Sogliano

Strade interessate:

Partenza da Viale Ceccarini angolo Viale Milano in direzione nord, Viale Milano/D’Annunzio, Via Angeloni, Via Aosta, Via Alessandria, Via Saluzzo, Via Piemonte.

Orari:

Passaggio gara previsto dalle ore 11.20 alle ore 11.35; divieto di parcheggio dalle ore 8 alle ore 12.

Chiusura strade al traffico circa un’ora prima dell’orario di partenza (attraversamenti consentiti finché sarà possibile).

Giovedì 25 marzo 2021 – Tappa Riccione-Riccione

Strade interessate:

Partenza da Viale Ceccarini angolo Viale Milano in direzione sud; Viale Milano/Torino; Via Limentani; Via San Martino; attraversamento SS 16; Via Campania; Via Abruzzi (fino confine con Misano A.)

Orari partenza:

passaggio gara previsto dalle ore 11.20 alle ore 11.35; divieto di parcheggio dalle ore 8 alle ore 12; chiusura strade al traffico circa un’ora prima dell’orario di partenza (attraversamenti consentiti finché sarà possibile).

Strade interessate arrivo:

Viale Torino dal confine con Misano A. fino al ristorante La Mulata.

Orari arrivo:

passaggio gara previsto dalle ore 15.20 alle ore 15.40, divieto di parcheggio e chiusura strade al traffico dalle ore 12 alle ore 16.