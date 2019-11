Riccione, il 3 dicembre un evento speciale per la Giornata delle persone con disabilità

Nella “Giornata Internazionale delle persone con disabilità” il Corpo di polizia locale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo n. 2, realizzerà un progetto con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, sulle problematiche che le persone con disabilità sono costrette ad affrontare quotidianamente in strada.

Il progetto coinvolge i bambini che partecipano al Pedibus, i quali insieme alla polizia locale, con carroattrezzi al seguito, effettueranno nel consueto percorso per giungere a scuola, un convoglio, per verificare insieme se i percorsi stradali saranno liberi da ostacoli e se gli spazi di sosta riservati alle persone con disabilità saranno utilizzati correttamente.

Vuole essere una esperienza operativa insieme agli alunni, già coinvolti in un progetto di educazione alla sicurezza stradale, per sensibilizzarli al rispetto delle regole e al rispetto di tutte le persone sulla strada, in particolare quelle con disabilità.

L’obiettivo sarà coinvolgere anche le famiglie e la cittadinanza tutta, sul delicato ed importante tema.

Il 3 dicembre la partenza sarà alle ore 07,40 dalla piazza Fontanelle di via Sicilia.

Lo stesso giorno partirà il progetto Convoglio, cofinanziato dalla regione Emilia- Romagna, che prevede il miglioramento della segnaletica stradale relativa agli stalli di sosta dedicati alle persone disabili. Ogni cittadino avrà la possibilità di collaborare, per diffondere la cultura del rispetto degli altri, segnalando attraverso il nuovo gruppo Telegram, appositamente creato e curato dalla polizia locale, ogni utilizzo improprio.

Su ogni cartello degli spazi riservati ai disabili, sarà indicata la chiave di ricerca Telegram per accedere al gruppo “Polizia Locale Riccione”.

Nel gruppo si potranno segnalare i posti invalidi occupati abusivamente, l’uso di permessi sospetti o alterati, o utilizzati impropriamente.