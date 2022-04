“Riccione in Azione” non sostiene nessun candidato. “Poco cambiamento e rinascimento”

Riccione in Azione il movimento politico che fa riferimento a Carlo Caldenda ha deciso. alle prossime elezioni amministrative non si presenteranno e non sosterranno nessuna coalizione. Il motivo? Non ci proposte reali di cambiamento. Riccione in Azione presenterà le proposte nelle prossime settimana alla città.

La nota integrale

“Dalla pandemia alla guerra, il senso di incertezza cresce, abbiamo la necessità di riprendere fiducia e guardare con

entusiasmo al futuro, per questo le prossime elezioni amministrative saranno importanti, perché forniranno indicazioni

sulla direzione che i Riccionesi vorranno intraprendere nei prossimi anni, tra continuità attuale, ritorno al passato,

cambiamento e rinascimento.

A meno di due mesi dalle elezioni Riccione in Azione, dopo una serie di incontri, ritiene di non presentarsi, e in questa

fase di non sostenere nessuna delle coalizioni scese in campo, in quanto a parte qualche slogan, buoni propositi e timidi

segnali di novità, si vedere ancora prevalere la politica del tutto e del niente, che volutamente non fornisce agli elettori

indicazioni chiare su proposte e impegni, in merito alle cose che si intendono fare una volta eletti, forse per avere le

mani libere, e così decidere in pochi il futuro della città.

Riteniamo che dopo anni di immobilità, la città se pur ancora alettante per i turisti, non possa continuare per molto a

vivere di rendita sulle glorie passate, ma abbia bisogno di interventi infrastrutturali coraggiosi, che non tutte le

compagini in campo saranno in grado di portare avanti, per mancanza di visione, capacità e competenza.

Per questo Riccione in Azione, dopo il confronto dei mesi scorsi con varie forze politiche, per rilanciare la città ed evitare

che il livello di benessere dei Riccione scenda invece di crescere, ha messo a punto una serie di proposte precise che ha

già in parte anticipato sui social, e presentato ad alcuni candidati sindaci, che non si propongono in continuità con

l’amministrazione uscente.

Le proposte di Riccione in Azione, che verranno presentate nel dettaglio in seguito, sono state definite sulla base di una

visione chiara e precisa di città moderna, che possa diventare di stimolo e attrattiva per lo sviluppo dell’economia locale,

in modo che venga vissuta da turisti e locali tutto l’anno in un clima diffuso di sicurezza e serenità, attraverso l’avvio di

un percorso con interventi strutturali anche importanti.”

“Resta inteso per Riccione in Azione, che qualunque proposta formulata dai vari candidati, non si possa esimere, e debba

fornire agli elettori in modo sincero e trasparente, indicazioni su ”ruolo e futuro” del Metromare (o TRC), perché possa

essere eventualmente correttamente inserito in un contesto di città sostenibile e di trasporto pubblico innovativo,

anche per capire come completare in termini funzionali e di decoro urbano la parte che oggi è già stata realizzata senza

un babbo (o mamma), prima di affrontare qualunque eventuale idea di prolungamento verso sud.

Riccione in Azione misurerà i candidati sindaci sulla base delle proposte concrete che intenderanno portare avanti, e si

augura che per l’importanza del momento possa esserci una consistente affluenza al voto, e che nell’interesse della città

l’elettore possa superare l’istinto di un voto ideologico, di pancia o antipatia, concentrandosi sulle proposte e credibilità

di chi le propone”