Riccione, in biblioteca un corso per lettori volontari in vista delle prossime iniziative

La Biblioteca comunale di Riccione propone un corso di formazione per lettrici e lettori volontari disponibili in seguito a collaborare alle iniziative di promozione della lettura proposte dalla biblioteca e rivolte all’infanzia, agli adulti e agli anziani, restituendo in tal modo parte del valore della formazione ricevuta (almeno 20 ore).

Il corso è gratuito e si articola in sette incontri, secondo il programma sotto riportato. Le iscrizioni si raccolgono presso la Biblioteca comunale a partire da martedì 7 gennaio e fino a martedì 21 gennaio 2020.

Per l’iscriversi è necessario presentarsi di persona in quanto gli interessati dovranno compilare una scheda di iscrizione e sostenere un breve colloquio motivazionale.Saranno ammessi 25 partecipanti. Al termine del corso, verrà loro chiesto di partecipare in qualità di “lettrici e lettori volontari della biblioteca” ad un nuovo ciclo primaverile di letture il cui calendario verrà elaborato e comunicato durante lo svolgimento del corso.

Programma

venerdì 24 gennaio 2020 ore 17-19

Elisa Mazzoli

Il libro è un gabbiano

La lettura come prova d’amore, non prova d’attore

L’albo illustrato, il cartonato, la narrazione orale, il cantastorie

Scegliere i titoli: il mio amico autore e illustratore

venerdì 31 gennaio 2020 ore 17-19

Elisa Mazzoli

Mi fai una storia?

La mediazione narrativa

Le fatiche e le sfide di chi racconta

La mappa dello storiatore: luoghi e necessità

venerdì 7 febbraio 2020 ore 17-19

Rosella Severi

Leggere agli anziani

Viaggio nel tempo fra emozioni e ricordi

Modalità di relazione

Caratteristiche testi temi e linguaggi

venerdì 14 febbraio 2020 ore 17-19

Gianluca Reggiani

Leggere è un po’ cantare

Il nostro suono: volume, tono, timbro, dinamica, colore

Il corpo è il nostro strumento

venerdì 21 febbraio 2020 ore 17-19

Gianluca Reggiani

Leggere interpretando

Sperimentare diverse possibilità interpretative di un testo

Il rapporto fra interprete e l’autore del testo

venerdì 28 febbraio 2020 ore 17-19

Elisa Mazzoli

Fai un libro, fanne un altro

La literacy nei bambini più piccoli

Il librone delle storie: un mediatore narrativo

La tabella di lavoro: prova di laboratorio.

venerdì 6 marzo 2020 ore 17-19

Elisa Mazzoli

Muovi le storie

Le parole, la voce, il corpo

Il cerchio delle storie

La valigia del narratore

I docenti, scelti per le loro comprovate qualità ed esperienze professionali nel campo della scrittura, della lettura ad alta voce e della recitazione, sono:

Elisa Mazzoli scrittrice per l’infanzia, insegnante e narratrice

Gianluca Reggiani attore, regista e formatore

Rosella Severi formatrice counselor e lettrice esperta.

________

Biblioteca comunale Centro della Pesa

tel. 0541 600504 biblioteca@comune.riccione.rn.it

Viale Lazio, 10 Riccione

www.comune.riccione.rn.it

FB: Biblioteca comunale Riccione