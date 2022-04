Riccione: inaugurata a Villa Mussolini la mostra di Rabarama

Cinque suggestive opere dell’artista RABARAMA da oggi sono esposte nei giardini di Villa Mussolini. Questa mattina l’inaugurazione alla presenza dell’artista Rabarama aka Paola Epifani, di Alberto Lenzi, Amministratore Unico Philart, del Sindaco Renata Tosi e degli assessori al Turismo Cultura Eventi Stefano Caldari e Alessandra Battarra, con delega al Centenario Comune di Riccione. Fino al 22 maggio sarà possibile visitare, ad ingresso libero, l’esposizione Synántisi, di PHILART, nata da un intimo percorso di ricerca dell’artista italiana con l’obiettivo di presentarla a Riccione dopo le limitazioni degli ultimi due anni. Non a caso la radice del termine greco Synántisi traduce la parola incontro tra persone, luoghi, storie, culture e racconti per cui la mostra riccionese vuole essere un invito aperto a tutti di vivere all’aperto nuove opportunità dedicate al mondo dell’arte.

Le cinque opere, esposte nei giardini di Villa Mussolini e rivisitate nei colori del mare e della sabbia per Riccione, si chiamano LOVE, TRANS-LETTERA, IM-PLOSIONE, TRANS-PORTO, TRANS-AZIONE B.

Love, alta due metri, è realizzato in bardiglio imperiale, un marmo che nella sua lavorazione si contraddistingue per una doppia colorazione. Le lettere scavate nella materia rimangono infatti grezze e assumono una tonalità più luminosa e chiara, mentre la superficie del corpo lucidata appare visibilmente più scura. Il contrasto amplifica e riflette la luce interiore che emana ogni individuo nella sua unicità.

Im-plosione è stata dipinta nei toni dell’azzurro, turchese, sabbia e bronzo in omaggio al luogo che la ospita. Intende rievocare le atmosfere marittime.

Trans-lettera è stata realizzata nei toni dell’avorio, del bordeaux e del bronzo dorato. C’è un recupero della tradizione classica che vedeva il bordeaux simboleggiare la nobiltà ma anche la passione e che in questa creatura viene rielaborato in una chiave spirituale.

Il blu che esalta Trans-porto è un altro colore sinonimo di ricchezza, pace, interiorità e serenità.

In Trans-azione B il colore rosa esalta alcuni inserti di questa opera, una nuance emozionale che trasmette protezione e tranquillità.

PHILART nasce dalla passione per l’Arte, intesa soprattutto come motore di crescita culturale e di inclusione sociale, una convinzione quest’ultima che porta PHILART a promuovere l’arte in percorsi artistici per le scuole ed attuare progetti rivolti al sociale in cui l’arte diventa strumento mediatore per l’inclusione di ragazzi/e con difficoltà cognitive e relazionali.

“Sono molto felice – afferma Alberto Lenzi amministratore unico di Philart – di avere l’occasione di presentare un modello di rapporto con la città, intesa come comunità.

Nella mia figura di amministratore unico di PHILART e di segretario generale della Fondazione HELPIDA, che da anni sostiene progetti legati all’inclusione, al sostegno a persone con difficoltà e al supporto di tante realtà mediche in tutta Italia, ho unito queste due realtà, convergendo le loro finalità in questa città: a Riccione abbiamo trovato terreno fertile per coniugare queste nostre modalità di favorire la crescita sociale e culturale delle persone e delle realtà che si rapportano a noi. Il “bello” trasmesso dall’arte rende l’ambiente più vivibile e le persone più ricettive alla positività: attraverso le opere di Rabarama speriamo che questa bellezza possa essere contagiosa generando moti propositivi, in un momento in cui tutto sembra andare in un’altra direzione.

La cultura ed il sociale: accanto a queste “creature fantastiche” sta anche l’attenzione all’ altro e quindi è iniziato un rapporto con Riccione per aiutare chi è meno fortunato di noi. Il primo passo è stato il sostegno a Don Massimiliano Cucchi, attraverso una donazione volta a sostenere le nuove fragilità e al completamento del campo da calcio della sua parrocchia, luogo di incontro e di attenzione. Riccione ha dimostrato la capacità di essere un interlocutore credibile e fattivo nella reale e concreta realizzazione di progetti rivolti al sociale”.

“E’ per me un grande piacere – afferma Rabarama aka Paola Epifani – poter esporre le mie creature nello scenario storico di Villa Mussolini, dove spero che potranno incontrare e interagire con il cuore del grande pubblico, donando emozioni e riflessioni a coloro che avranno voglia di mettersi in ascolto”.

“L’apertura al pubblico di questa ulteriore mostra all’esterno di Villa Mussolini, in pieno centro a Riccione e vicino al mare, rappresenta, dopo McCurry, una ulteriore proposta culturale, di svago e arricchimento presentata per le Festività Pasquali – commenta l’amministrazione –. Un segnale importante per la città tutta che interessa non solo una inedita esposizione artistica ma anche una rete di collaborazione e solidarietà con interventi concreti a favore del sociale”.

RABARAMA, alias Paola Epifani, nata nel 1969 a Roma, in Italia, è un artista che vive e lavora a Padova. Rabarama ha iniziato la sua formazione alla Scuola d’Arte di Treviso, poi l’Accademia di Belle Arti di Venezia. RABARAMA crea sculture e dipinti con uomini, donne o creature ibride. La pelle dei soggetti creati dall’artista è sempre decorata con simboli, lettere, geroglifici e altre figure in una varietà di forme. La “membrana”, il “mantello” che sembra avvolgere queste figure muta costantemente, arricchendosi sempre di nuovi segni, simboli e metafore.

Il suo percorso la porta nel 2011 ad essere presente alla 54° Biennale di Venezia con l’opera monumentale Abbandono, realizzata interamente in marmo di Carrara.

Oltre a questo prestigioso riconoscimento, le sue opere sono state esposte nelle più grandi capitali mondiali della scena artistica come Parigi, Firenze, Cannes, Miami, Shanghai.Numerose sono le acquisizioni delle sue opere da parte di istituzioni pubbliche e private come il Museo d’Arte della Biennale di Pechino, lo Sculpture Space di Shanghai e il Copelouzos Museum di Atene, tre sue opere monumentali sono state acquistate dal Comune di Reggio Calabria ed esposte sul lungomare Falcomatà.

www.philart.it