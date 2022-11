Riccione: la giunta incontra i cittadini. Giovedì alla Biblioteca

Proseguono gli incontri nei quartieri. Giovedì 1 dicembre, alle 21, la giunta comunale incontra la cittadinanza del Paese. Tra gli altri, parcheggi, viabilità, decoro urbano e progetti futuri per il cuore storico della città saranno i temi affrontati durante l’incontro che si svolgerà al Centro della Pesa Biblioteca di Riccione, in viale Lazio. La giunta sarà a disposizione dei cittadini per ascoltare segnalazioni, proposte e richieste di intervento riguardanti i diversi ambiti di competenza dell’Amministrazione comunale.

Il prossimo appuntamento di #riccionepartecipa sarà mercoledì 14 dicembre, presso la sala dell’AISM, sopra la palestra via Abruzzi.