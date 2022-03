Riccione: Lilly Pasini eletta governatrice di uno dei 6 distretti italiani di Inner Wheel

Si è svolto ieri, a Spoleto, lo spoglio delle schede in occasione delle votazioni per il rinnovo delle cariche al Distretto 209, dell’Associazione Inner Wheel Italia.

La Governatrice del Distretto 209 per l’anno sociale 2022-2023 sarà Lilly Pasini, attuale Chairman all’Espansione, del Club Inner Wheel Rimini e Riviera. E’ la prima Governatrice riccionese.

Livia Agnese Bordoni, meglio conosciuta come Lilly Pasini risiede a Riccione, ha 68anni, è sposata da 47 anni con Paolo Pasini, Past Governor del Distretto Rotary 2072, socio del Club Rotary di Rimini. Paolo e Lilly hanno 4 figli e 4 nipoti.

E’ diplomata alla scuola superiore.

E’ entrata a far parte dell’Associazione Inner Wheel in qualità di socia del Club Inner Wheel Rimini e Riviera nell’anno 2004; insignita del PHF Pietra Blu (*PHF Paul Harris Fellow riconoscimento rotariano per chi si è adoperato al sostegno dei progetti della Rotary Foundation).

Dal 2006 ha ricoperto importanti incarichi: Addetta Stampa, Segretaria del Club per tre volte, Vice Presidente, Delegata di Distretto, Presidente del Club, membro del Comitato Espansione del Distretto e per due anni è stata eletta Chairman all’Espansione del Distretto 209. Nel 2022 Marzo viene eletta Governatrice del Distretto 209, per l’anno sociale 2022-2023. Il Distretto 209, formato dalle Regioni Emilia Romagna-Toscana-Marche-Umbria-Abruzzo e Molise ha 41 Club con circa 1.000 socie.

Ha fondato sei Club IW di cui quattro in Emilia Romagna, uno in Toscana ed uno in Abruzzo: il Club IW, il Club IW Riccione Valconca “Terra dei Malatesta”, il Club IW Ravenna, il Club IW San Lazzaro del Sevena-Idice, il Club IW Fonte Gaia Siena e il Club IW Aterno Abruzzo TUA.

L’International Inner Wheel è la più grande organizzazione femminile di service al mondo.

Essa conta circa 107.552 Socie appartenenti a 4.062 Clubs sparsi in 101 Nazioni e Territori; dall’Europa, all’Africa, India, Filippine, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, e Canada, per citarne soltanto alcune. Sede a Manchester.

L’Inner Wheel nacque ufficialmente il 10 Gennaio 1924, quando Margarette Golding fu eletta Presidente di un Club in Manchester, costituito dalle mogli dei Rotariani.

Finalità dell’Associazione sono promuovere la vera amicizia, incoraggiare gli ideali di servizio individuale favorire la comprensione internazionale.

Il service è uno degli obiettivi fondamentali per l’Inner Wheel sia che si tratti di service culturale che umanitario. L’attenzione è certamente maggiormente rivolta ai soggetti deboli ed a quelli meno fortunati, (i bambini, le donne, i giovani, gli anziani), sia nei nostri Paesi sia in quelli in via di sviluppo, ma l’Inner Wheel è sempre presente fattivamente anche in occasioni di calamità naturali prestando soccorso e aiuti concreti.

L’International Inner Wheel è una ONG inserita nell’ECOSOC Roster. Ha 6 Rappresentanti all’ONU (2 a Vienna, 2 a Ginevra, 2 a New York), cui spetta frequentare ed assistere alle sessioni di lavoro delle Commissioni preposte ai grandi temi (i Diritti umani, i Diritti dei Bambini, la condizione della Donna, la Famiglia, gli Anziani, le Droghe).

Il primo Club Inner Wheel in Italia si costituì il 12 giugno 1974 a Napoli. In Italia esistono attualmente (dati luglio 2021) 235 Club ripartiti in 6 Distretti: Liguria-Piemonte-Lomnarida (parte)-Emilia Romagna, Trentino Alto Adige-Venero-Friuli Venezia Giulia- Lombardia (parte), Sardegna e Lazio, Emilia Romagna-Toscana-Marche-Umbria-Abruzzo e Molise, Campania-Puglia-Basilicata, Calabria e Sicilia.

Sono attualmente iscritte oltre 5000 socie attive e 170 socie onorarie.

Ogni Distretto gode di una sua autonomia ed è coordinato da una Governatrice con la collaborazione di un Comitato Esecutivo. Il Distretto, attraverso la Governatrice ed il Comitato Esecutivo, non solo coordina i Club, ma si pone, sempre più spesso, come promotore o portavoce di iniziative comuni di notevole interesse e spessore culturale, si occupa di formazione, fa “cultura “, organizzando manifestazioni, Forum.

In Italia è attivo il Consiglio Nazionale dal 1996. È presieduto dalla Presidente, che si avvale della collaborazione di un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Nazionale si riunisce a Roma di solito quattro volte in un Anno Sociale e ogni anno organizza un incontro nazionale per favorire l’amicizia, ogni quattro anni convoca una Assemblea Generale Nazionale (National Conference) per emendare i Regolamenti Nazionali, funzione svolta dalle aventi diritto al voto, cioè le Officer del Consiglio Nazionale, le Governatrici, le Delegate Votanti dei Club.

L’ultima Assemblea Generale Nazionale, la 7.a, si è tenuta a Napoli nel maggio 2019.