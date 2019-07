Riccione. Lunedì 29 l’incontro tra Comune e centro Nautilus. La risposta dell’assessore Galli

L’assessore del Comune di Riccione Laura Galli, risponde alle critiche del Centro Nautilus.

“L’utilizzo dei locali al centro Nautilus di viale Lazio assieme al Centro per le Famiglie rientra nell’ottica di una condivisione tra le due realtà, senza sacrificare gli spazi dell’una a vantaggio dell’altra. Ho incontrato più volte personalmente con il sindaco Tosi, il presidente e il direttivo del Centro Nautilus assieme al presidente del Centro per le Famiglie ( servizio quest’ultimo a valenza regionale) concordando tempi e modalità della condivisione di alcuni,e sottolineo alcuni,degli spazi, fermo restando la conferma dell’utilizzo dei locali il sabato e la domenica da parte degli associati del Nautilus , in quanto il Centro per le Famiglie non ne ha esigenza nel fine settimana”

“Ricordo, prosegue l’assessore Galli, che il Comune di Riccione è in procinto di realizzare tre nuove scuole per la città, si tratta di una sistemazione temporanea per la quale l’amministrazione riserva la massima disponibilità al fine di una convivenza utile nel bene della Comunità . Tutto qui. Ieri, venerdì 25 luglio , avevo dato la disponibilità ad un incontro con la presidenza del Nautilus e del Centro per le Famiglie, ma per l’impossibilità dei primi a partecipare, l’incontro non c’è stato e ne ho convocato un altro per lunedì 29 luglio . Noi ci siamo e ci siamo sempre stati, entrambe le attività avranno la possibilità di essere svolte regolarmente nell’ambito di una fattiva programmazione andando a soddisfare ogni esigenza degli associati.”

Nella foto di copertina l’assessore Laura Galli