Riccione. Marina Gambetti (Pd): “Inutile la consulenza esterna per i Fondi Europei”

Marina Gambetti consigliera comunale del Pd di Riccione commenta la risposta. della giunta comunale del sindaco Tosi, alla sua interrogazione svolta qualche settimana fa.

“L’interrogazione verteva sui finanziamenti europei intercettati con la collaborazione di Finprojet che è diventata consulente del Comune in seguito alla richiesta d’offerta (RDO) aggiudicatasi a 7.500/annue nel Dicembre 2017

In risposta è stato stilato l’elenco di tutti i finanziamenti, anche quelli regionali e di area cui ha partecipato il Comune di Riccione e il risultato di 805.000 euro è riferibile ai primi 4 progetti elencati (a erogazione squisitamente regionale)

Di fatto i progetti candidati sui fondi diretti sono il 7,8 e 9.(Adron, MED e Europa centrale)

PREMESSO che la richiesta di offerta che ha generarti la consulenza con Finprojiet si riferisce ai finanziamenti per gli anni 2014/2020 noi abbiamo affidato la consulenza a dicembre 2017 (quattro anni dopo l’uscita dei bandi con una programmazione europea pressoché conclusa. L’elenco dei programmi a cui abbiamo partecipato sono: Europa Centrale MED/Mediterraneo Adrion

Europa Centrale. Siamo al quarto bando con scadenza luglio 2019. Capofila per l’Italia è la Regione Veneto. Vi è un riferimento anche in Emilia Romagna Servizio Coordinamento politiche europee, programmazione, cooperazione e valutazione Responsabile: Caterina Brancaleoni viale Aldo Moro 30 – 40127 Bologna

MED/Mediterraneo: Per questo programma ci si può rivolgere all’Ervet Emilia Romagna. Referente: National Contact Point Italia Indirizzo: Eleonora Liuzzo | ERVET – Regione Emilia-Romagna.

ERVET – Regione Emilia-Romagna. Adrion è cofinanziato dall’Unione europea con il Fondo europeo di sviluppo regionale-FESR ed ha una disponibilità finanziaria di 83,467 milioni di euro oltre a 15,7 milioni di fondi IPA (strumento finanziario per i Paesi in Pre-Adesione). L’evento di lancio del programma è previsto a Bologna il 9 e 10 dicembre 2015. L’Autorità di gestione è la Regione Emilia-Romagna (tel. 051 527 8886).

Cercando di essere costruttivi direi bene l’istituzione di un ufficio interno all’amministrazione comunale per l’intercettazione di finanziamenti, inutile la consulenza esterna che a distanza di 30 mesi non ha portato un euro (chissà quanti cavilli e sospetti avrebbe sollevato l’allora consigliere di minoranza Renata Tosi di fronte a questa consulenza) , e per finire cominciamo ad attivarci, giocando d’anticipo per la partita sull’assegnazione di fondi che 2021/2027″