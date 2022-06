Riccione al setaccio dei Carabinieri, sequestrati a minorenni coltelli e spray urticanti

Presidiato in forze, da parte dei Carabinieri, il week end di Riccione.

Dopo la riapertura per l’intero periodo estivo del Presidio di Piazzale Ceccarini, grazie all’arrivo di rinforzi da Bologna, specializzati nella gestione di grandi eventi di Ordine Pubblico, sono stati istituiti nuovi punti fissi di controllo presso le stazioni ferroviaria e del TRC, in Piazzale Roma e ai Giardini dell’Alba, ove è stata collocata la Stazione Mobile, a disposizione degli utenti anche per l’attività di ricezione denunce.

La dislocazione delle pattuglie è stata fortemente intensificata, consentendo di perlustrare l’intero lungomare, il Marano e la spiaggia con l’impiego della Jeep Wrangler e pattuglie a piedi. Nelle strade anche carabinieri in abiti borghesi della Sezione Operativa e del Nucleo Investigativo di Rimini.

Controllati e identificati più di 200 ragazzi, la maggior parte minorenni, provenienti dalle regioni Marche, Lombardia e Veneto.

Nei vari controlli sono stati sequestrati coltelli tascabili e spray al peperoncino. Al vaglio dell’Autorità giudiziaria la posizione di alcuni indagati.