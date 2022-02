Riccione: medaglie d’oro e d’argento ai Campionati Europei di Jiu Jitzu di Ostia

Medaglie e successi internazionali per la Rolling JJ Riccione ai Campionati Europei di Brazilian Jiu Jitzu organizzati dalla federazione mondiale IBLJIF al PalaPellicone di Ostia. Una manifestazione riuscita e partecipatissima, con oltre 4.000 atleti pronti a sfidarsi in avvincenti combattimenti durante una intensa settimana di gare. Grande soddisfazione per Massimiliano Severi che si laurea campione europeo Master5 cintura nera, mettendosi al collo la medaglia d’oro. È di bronzo invece la medaglia conquistata da Gianluca Palma, nella categoria Master3 cintura viola dopo avere disputato tre lotte durissime. Per la Rolling Riccione ha partecipato agli Europei IBLJIF anche Arnaldo Da Silva, nella categoria Master3 cintura marrone, che però non è riuscito ad arrivare a podio dopo aver perso il primo incontro.

“Siamo molto soddisfatti di quanto fatto in questi Europei – dice il neo campione europeo Massimiliano Severi – soprattutto per essere riusciti a portare il nostro livello di lotta abbastanza alto in questa manifestazione prestigiosa. Ciò ci ha permesso di competere con i migliori atleti d’Europa e tutto questo è possibile solamente grazie al duro sacrificio nostro e dei nostri compagni di allenamento”.