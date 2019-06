Riccione, Misano: venerdì il “Run dei Felliniani”. A spasso con le Harley

Il Riccione Chapter Italy, Associazione ufficiale Harley-Davidson® – Harley Owner Group®, organizza il “17° Run dei Felliniani” edizione 2017.

Evento patrocinato dal “Comune di Misano Adriatico” e dal “Comune di Riccione”.

Da venerdì 22 giugno, la nostra Riviera sarà affollata da oltre 600 Harley-Davidson® in arrivo da tutta Italia e non solo!!!

Numerosi i Chapter H.O.G.® provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, per abbracciare gli amici del Riccione Chapter, con i loro nomi che la raccontano tutta, AVGVSTA TAVRINORVM, BASSANO DEL GRAPPA, BERGAMO, BOLOGNA, BRESCIA, BRNO (dalla Repubblica Ceca), CHIANTI, COUNTRY ROAD, EMILIA ROAD, FORVM ROMA, FRIULI, GATE32, LAGO DI COMO, LEGNANO, LEPINI, MEDIOLANUM, MONZA, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, PARMA, PERUGIA, PESCARA, PWR UP SALERNO, RAVENNA, ROMA, ROMAN VILLAGE, ROUTE76, TIRRENO, TORINO, TREVISO, VERSILIA, VESUVIO.

Un evento che esiste da ben 17 anni, cresciuto e diventato imperdibile.

Tra Misano Adriatico e Riccione, ovunque si vivrà un Raduno in perfetto stile Harley-Davidson; tutti gli hotel compresi tra Misano e Riccione hanno registrato il tutto esaurito a seguito dei tanti iscritti all’evento, organizzato dal RICCIONE CHAPTER ITALY, costringendo gli Harleysti alle sistemazioni per il pernotto più disperate.

La manifestazione prevede un programma ricco ed entusiasmante.

Già a partire da questo venerdì, presso il Pastrocchio di Riccione, per l’occasione allestito come un vero e proprio villaggio, dove dalla locale concessionaria di Riccione Harley-Davidson “Motorfan” sede del Riccione Chapter, in Viale Del Progresso 21, nel tardo pomeriggio, giungeranno in parata centinaia meravigliose Harley, cromate, glitterate, ma anche opacissime. In sella uomini, ma anche donne, appassionati veri, disposti a fare strada con il sole e anche nelle condizioni meteo peggiori, curiosi viaggiatori che amano godersi la vita e che di questo mondo hanno fatto uno stile di vita.

Una cena con piatti tipicamente Romagnoli, stilosa, con Musica Live e Dj-Set, Diretta Streaming Radio Bakery. Un Party NO-STOP fino a mezzanotte, dopodiché la festa continuerà presso la mitica Villa Delle Rose.

Sabato mattina, si prosegue a Misano, alla Baia Degli Angeli, in pieno relax, ma anche con tante sorprese per i numerosi partecipanti.

Dalle ore 09.00 fino alla partenza della parata prevista alle ore 20.00, presso la Spiaggia “Baia degli angeli” di Misano, si potranno ammirare le tante cromatissime motociclette, parcheggiate vista mare per allietare anche gli appassionati in vacanza che intervenuti appositamente.

E intanto, vita da spiaggia, accompagnata da tanto divertimento, fino al tardo pomeriggio, quando tra le ore18.45 e le ore19.00, in occasione del cerimoniale dei riconoscimenti donati dal Riccione Chapter a tutti i Club intervenuti, si svolgerà un eccezionale show aereo dei piloti dell’associazione “27aerobatics”, con sede presso l’aeroporto di Fano. Si esibiranno in una routine acrobatica nel cielo antistante la spiaggia “Baia Degli Angeli”.

La grande e imperdibile parata, di centinaia di mitiche Harley-Davidson, partirà così proprio dalla spiaggia. L’itinerario prevede un percorso nel centro di Misano Adriatico, per poi dirigersi verso le verdi colline, dove cogliere una veduta suggestiva della costa ed infine arrivare nel centro di Riccione.

La Terrazza del Palace di Riccione, sarà la location straordinaria, dove avrà luogo la gran cena di gala. Un legame speciale con la città di Riccione, con la cui Amministrazione, il Riccione Chapter è costantemente impegnato a supporto delle numerose iniziative organizzate, tra cui si cita il “bagno del Primo dell’Anno” e le diverse attività benefiche, anche in collaborazione con la Cooperativa Bagnini di Riccione, che hanno visto l’ospedale Ceccarini, il principale destinatario di diversi progetti, oggi con il Direttore di Reparto di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Dr. Mauro Fallani.

Particolare nota si deve, alle Amministrazioni del Comune di Misano Adriatico e del Comune di Riccione, le quali entrambe, puntualmente “COME SEMPRE”, hanno garantito e sostenuto l’organizzazione di questo evento, come anche le precedenti edizioni, mettendo in campo tutte le loro energie e competenze; oltre ai Sindaci, eccezionali, tutto lo Staff di entrambi i Comuni ha gestito sul campo ogni sorta di criticità, che eventi come questo prevedono, in particolare gli Assessori al Turismo e alla Polizia Municipale, nonché lo stesso Comando di “Polizia Locale – Riccione, Misano e Coriano”, sono da ringraziare per la loro preziosa professionalità, contributo fondamentale.

Il “Run dei Felliniani”, è un evento locale H-D® (denominato “Run”) motociclistico di carattere nazionale; negli ultimi anni ha registrato importanti numeri di presenza, con diverse centinaia di fiammanti Harley-Davidson®, oltre all’indotto correlato di passeggeri e amici, che anno dopo anno incrementano il numero di partecipanti. L’interesse per questo evento si è allargato in ambito europeo ed è, di fatto, estesa ad una vera e propria internazionalizzazione dell’evento; a tutt’oggi registriamo adesioni da tutta Europa.

Siamo in grado di gestire grandi numeri, grazie all’appoggio dei numerosi soci volontari e degli operatori locali con i quali collaboriamo da anni.

Un’affluenza numerosa e in costante crescita è sicuramente dovuta alla puntualità organizzativa e all’esperienza consolidata nelle precedenti edizioni. Esiste una fitta rete di contatti e rapporti di amicizia, nazionali ed internazionali, che il gruppo stesso ed i singoli soci mantengono attraverso i vari raduni a cui si partecipa nell’arco dell’anno. Infatti, collaboriamo sinergicamente con gli altri Chapters H.O.G.® Ufficiali esistenti, di appartenenza ad altre zone e città, con i quali programmiamo e organizziamo attività e manifestazioni di interesse in tutto il territorio nazionale e internazionale, certamente ciò anche con interessi turistici non da sottovalutare.

Le moto Harley-Davidson®, per il grande pubblico, sono da sempre motivo di attrazione, sia per le loro particolari cromature, che per i caratteristici colori, difatti è tanta la gente che applaude al nostro passaggio e che ci ferma per strada anche solo per poter guardare da vicino queste singolari ed affascinanti motociclette.

Il Run dei Felliniani, evento aperto a tutto il pubblico, rappresenta un’occasione d’interesse, quindi, non solo per gli “Harleysti” che giungeranno da ogni dove per l’occasione, ma anche per tutta la cittadinanza del Comune ospitante e limitrofi, oltre che, in particolare, per i turisti che trascorreranno nella nostra Riviera le loro vacanze e, come è noto, sono sempre alla ricerca di attività di attrattiva e di svago.

Questo evento, come gli altri principali suddetti, rappresenta un importante occasione per la raccolta di fondi per la beneficenza, a cui il RICCIONE CHAPTER, ASD senza fini di lucro, composta di puri e soli appassionati, si dedica sempre con energia.

Programma:

(per ragioni organizzative, il programma potrebbe subire i necessari adeguamenti).

Venerdì 21 Giugno

Ore 15.30/18.00

Accoglienza / Registrazione Partecipanti c/o H-D® MOTORFAN

Riccione, Viale Del Progresso 21 – https://hd-motorfanriccione.it/

Ore 18.30

Partenza per la cena

Partenza dalla Concessionaria H-D® MOTORFAN Riccione, direzione Serata Party

Ore 19.00

Villaggio Pastrocchio Riccione – www.pastrocchio.com

Cena con piatti tipicamente Romagnoli, una cucina stilosa in un’esaltante “location villaggio” a Riccione, organizzata per i Felliniani, con Musica Live e Dj-Set e Diretta Streaming Radio Bakery.

Un’accoglienza speciale per gli speciali partecipanti ai Felliniani, in un’atmosfera Romagnola Riccionese, unica e dedicata. Party NO-STOP fino a mezzanotte!

Ore 24.00

Partenza RUN NOTTURNO

A mezzanotte si rimonta in Harley!!! Partenza per un giro notturno in Harley, che traslocherà la festa dei partecipanti nella mitica discoteca “Villa Delle Rose” – www.villadellerose.euAssistant Director – ASD Riccione Chapter.