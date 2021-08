Riccione: musica, cinema, concerti all’alba, libri, mostre e mercatini. Gli eventi del fine settimana

Il fine settimana di sabato e domenica 7 – 8 agosto parte all’insegna della musica con Radio Deejay che continua ad animare l’estate con Deejay On Stage, il contest musicale protagonista sul palco di piazzale Roma con tanti giovani artisti emergenti in un crescendo di esibizioni musicali in programma fino al 21 agosto. Le serate, condotte da Rudy Zerbi, Gianluca Gazzoli, Chicco Giuliani e lo staff della Radio, si confermano tra gli appuntamenti più attesi dal pubblico. Sabato 7 agosto alle 21 ospiti di piazzale Roma saranno Tancredi, il cantante che ha conquistato il grande pubblico dalla scuola di Amici, The Colors, band affezionata al pubblico della Perla Verde e la voce inconfondibile di Michele Bravi.

Radio Deejay è anche Play Deejay, la palestra a cielo aperto che dal lunedì al sabato, dalle 6.30 alle 17.45 propone giornate di allenamenti di yoga, pilates, functional training, cardio tone, fit moving, cycling e tante altre discipline sportive.

Un’alba speciale è in programma invece domenica 8 agosto con “Filippo Graziani canta Ivan Graziani”, alle 5.30 alla Spiaggia 49. Sarà un viaggio nelle canzoni e nel mondo di Ivan Graziani visto dagli occhi dei figli Filippo e Tommaso. L’omaggio al grande poeta della musica italiana sarà infatti interpretato dal figlio cantautore Filippo Graziani, accompagnato dal fratello Tommy alla batteria e da Francesco Cardelli (Crimson, Capofortuna, Funk Rimini) al basso. Brani indimenticabili come “Pigro”, “Lugano addio”, “Monna Lisa” e “Agnese” risuoneranno in tutta la loro forza sulla spiaggia al sorgere del sole. Il concerto di Filippo e Tommy Graziani e Francesco Cardelli rientra nella rassegna Albe in controluce, dal 25 luglio al 5 settembre, sette concerti che uniscono generazioni e generi musicali diversi.

Sempre domenica 8 agosto a Villa Franceschi si conclude Il Festival delle storie e delle arti di Alessandro Formilli nell’ambito delle “Conversazioni e libri sotto il sole di Riccione”. Maddalena Fano Medas presenta al pubblico “Ciao Signorina”, il libro incentrato su un pezzo di storia rimasto nel cuore dei riccionesi e poco conosciuto dai turisti. L’asilo, la scuola dell’infanzia a Riccione dagli anni Cinquanta al 1989. Tanto spazio alle mostre dedicate a Dante, al mare e ai bagnini riccionesi.

La rassegna cinematografica Arena Riccione che si svolge in viale Lazio a fianco della Biblioteca ha in programma sabato 7 agosto MARX PUÒ ASPETTARE di Marco Bellocchio, con Marco, Alberto, Piergiorgio, Mariuccia e Letizia Bellocchio.

Domenica 8 agosto LEI MI PARLA ANCORA di Pupi Avati,con Renato Pozzetto, Stefania Sandrelli, Lino Musella, Isabella Ragonese, Chiara Caselli, Matteo Carlomagno, Fabrizio Gifuni, Serena Grandi, Alessandro Haber e Gioele Dix.

Per quanto riguarda le mostre, Villa Franceschi ospita “L’Estate dell’arte in Villa Franceschi. L’amor che move il sole e l’altre stelle. Omaggio a Dante” (dalle 20.30 alle 23.30), mostra di pittura e scultura. A Villa Mussolini c’è “Cabine Cabine” (20 alle 24), mostra fotografica dall’album dei ricordi dei bagnini e in biblioteca la mostra fotografica dedicata ai paesaggi marini “ Riccione, il mio mare” (il sabato dalle 9 alle 18.50). Tra lo shopping e mercatini estivi per il week end si ricorda “ I Giardini dell’arte” ai giardini del quartiere Alba e in via Cilea il sabato (dalle 16 alle 24) organizzati dall’Associazione Riccione Alba e il Comitato Promoalba, e il Mercatino dei creatori dell’ingegno creativo sabato e domenica (dalle 17 alle 24) alla Galleria del Palacongressi, in viale Virgilio.