Riccione, “Parlami di te” domani sera a Cinema in giardino

Per la serie commedie dal mondo, ispirato alla storia vera di Christian Streiff, ex presidente di Airbus e di PSA Peugeot Citroën, in programma martedì 20 agosto all’arena di Riccione Cinema in Giardino, il film Parlami di te di Hervé Mimran, la storia di una caduta e di una lenta ricostruzione.

Trama.

Alain Wapler va di corsa. Sprezzante amministratore delegato di una nota azienda automobilistica, non ha tempo per i perdenti e per la famiglia. Alla viglia della presentazione di un nuovo modello di vettura ibrida, ignora i segnali di allerta del suo corpo e crolla. Colpito da un ictus che gli causa un deficit cognitivo, Alain confonde le parole e le sillabe, perde i ricordi e il filo della vita. A riordinargli il linguaggio e l’esistenza lo aiuta Jeanne, una giovane ortofonista alla ricerca della madre biologica. Tenace e paziente, Jeanne corregge la disarticolazione e insegna ad Alain il valore del tempo. Il tempo per vivere.

Orari delle proiezioni 21:20. In caso di maltempo le proiezioni si terranno al Cinepalace di Riccione.

Costo del biglietto 5 euro, mentre per le anteprime è 7 euro (ridotto a 6 euro per over 65 e under 12). L’abbonamento, escluse le anteprime, comprende 5 film al prezzo di 20 euro.

Si può raggiungere l’arena di Cinema in Giardino con il trenino (sconto di un euro sul biglietto per chi si presenta con il ticket del trenino).

Cinema in Giardino – Giardino della biblioteca viale Lazio Riccione. A cura: Giometti Cinema, Comune di Riccione, Comitato Riccione Paese.