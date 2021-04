PD Riccione: “Grottesco l’atteggiamento dell’Amministrazione sulla Polisportiva”

“Grottesche e paradossali – scrive in una nota il Partito Democratico di Riccione – le dichiarazioni dell’amministrazione alla stampa locale, in merito alla infinita vicenda “Polisportiva”. Parole piene di indignazione e di inutili tecnicismi per nascondere l’irritazione di chi ancora non ha onorato i propri doveri: erogare il contributo che annualmente spetta alla Polisportiva stessa. Una mancanza, questa – prosegue la nota – che mette in seria difficoltà il quotidiano dell’associazione sportiva più importante della città”.

“L’obiettivo è ormai una tecnica per sviare le responsabilità e puntare il dito sugli altri (come sempre). Nessuno di lor signori ricorda la pantomima andata in scena alle ultime elezioni per la nomina del presidente della Polisportiva? Mobilitate tutte le truppe cammellate filo-amministrazione per sostenere il candidato che al tempo si riteneva più “vicino” (ironia della sorte lo stesso Solfrini). Tessere che fioccavano ad ogni angolo di strada, lunghe file di fedelissimi pronti a mettere la croce laddove gli era stato “suggerito”; ora sono pronti a gridare allo scandalo per questa presunta ingerenza della politica, all’interno del direttivo della Polisportiva, politica che non ci appartiene in quanto nessun consigliere nominato nel CDA della polisportiva risulta iscritto nel Partito Democratico”.

“Certo che ci vuole una bella faccia di bronzo a sostenere questa tesi. Un atteggiamento prepotente – conclude il Partito Democratico riccionese – tipico di chi vuole imporre la propria volontà. Un tratto distintivo chiaro e netto di chi, non avendo idee e competenze, sposta lo scontro sull’arroganza, dichiarando cose non vere. Atteggiamenti di cui ormai la città ha preso atto. “Noi riccionesi” ( ma quelli con la n minuscola) non ci meritiamo amministratori di così bassa lega”.