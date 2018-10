Riccione Pd. Un cittadino denuncia il degrado

Scusate se scendo su tematiche terra terra, ma il decoro mi sta molto a cuore, e la situazione a Fontanelle, parcheggio calcio Perla Verde in via Puglia, è oltre il limite di accettazione, sta diventando una discarica.

Segnalo con alcune foto perché spero che qualcuno possa farsi portavoce denunciando lo stato di degrado dei nostri bei quartieri. Dove vivono i nostri figli, che dovrebbero apprendere, attraverso l’esempio le buone prassi di cittadinanza. E invece, sono costretti a vedere esempi di maleducazione e di noncuranza da parte del comune.

C’è anche un cartello che parla di videosorveglianza, ma non mi risultano telecamere puntante sui rifiuti. Tra gli altri, vetri rotti, tombini interi di cemento (calcestruzzo?), mobili, catrame, potature, varie ed eventuali. Situazione non più tollerabile in cui le persone, sapendo che non vengono presi provvedimenti, continuano a far crescere la “montagna” di rifiuti abbandonati. Ringrazio il pd, per farsi portavoce di questa mia denuncia.

Roberto Terenziani, cittadino Riccionese.