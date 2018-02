Riccione, Pizzolante (PD): “Bisogna vaccinare Riccione dal populismo”

Un comunicato del candidato PD alle prossime elezioni:

“Bisogna vaccinare Riccione dal populismo.

Dal sindaco, dalla sua amministrazione, che fra le evidenze scientifiche dei comitati tecnico-scientifici del Ministero della salute, gli scienziati, i medici e i gruppi no-wax sta con questi ultimi. La propaganda antiscientifica contrabbandata come espressione di pensiero.

Qui non sono in discussione i dubbi delle mamme, che rispetto, ma l’azione di propaganda politica contro la scienza e i medici, che procurano allarme, diffidenza, paure. Il sindaco nell’intervista di oggi dice cose imbarazzanti e allarmanti per un pubblico amministratore. Fra la scienza, le autorità scientifiche e statali e i manifesti anonimi di propaganda allarmistica preferisce questi ultimi. Torniamo all’epoca degli stregoni.

A Modena i manifesti no-wax parlano di oltre 2.000 danneggiamenti sui bambini. Falso! Poi gli autori dei manifesti hanno dovuto chiedere scusa. A Rimini, Riccione, Cattolica in maniera più subdola si parla di 4600 circa reazioni avverse( quindi il mal di testa e la normale febbre dopo il vaccino). Si insinua la stessa cosa con parole più “furbe”. Ma la sostanza non cambia. Si procura allarme!

Si specula sui bambini, che muoiono, e le famiglie, per raccogliere 4 voti dei no-wax.

È imbarazzante la sintonia populista delle amministrazioni a guida leghista e grillina di Riccione e Cattolica.

Il populismo, le bugie, la violenza delle parole, dagli insulti a mio figlio per strada ai manganellatori sui social dei soliti e delle solite note.

Sogno una Riccione capace di liberarsi di questo clima terribile, che non gli appartiene!

Per storia, tradizione, predisposizione d’animo della gran parte dei riccionesi.

Intanto il Ministero della Salute ha attivato i NAS su Modena, Rimini, Riccione, Cattolica.

A tutela delle mamme e dei bambini.

Non si può speculare sui bambini e procurare allarme”.