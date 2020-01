Riccione, #Rideforasmile: raccolti 7.500 euro per Save the Children: “Ora obiettivo 100 mila”

Ogni anno, da marzo a novembre, ciclisti da tutto il mondo preferiscono Riccione e le strade del suo entroterra per allenare le gambe, trascorrere una vacanza tra sport e relax, percorrendo in media dai 400 ai 500 km settimanali sulle due ruote. Sudore, fatica, ma anche tanti sorrisi e momenti di condivisione finora finalizzati all’appagamento personale e all’allenamento sportivo.

Finchè Andrea Gennari, una guida ciclistica dell’Hotel Dory&Suite – storico bike hotel del territorio nonché fondatore del circuito Italy bike Hotel – non ha pensato di dare un senso più profondo al tempo trascorso sui pedali. «Perché non proporre ai cicloturisti di donare 1 centesimo di euro per ogni km pedalato con noi?» Nasce così l’iniziativa #Rideforasmile condivisa con Save The Children.

A fine stagione, oltre 1.500 clienti hanno pedalato per 752.700 km – pari a 19 giri attorno la circonferenza della Terra o il percorso effettuato per due volte la distanza Terra-luna – e donato 7.527,00 euro contribuendo a sostenere le iniziative di Save The Children.

A supporto di questo progetto, l’Hotel Dory&Suite ha inoltre realizzato delle maglie da ciclista, tematizzate con l’iniziativa, in collaborazione con Pissei, trovando nello storico partner commerciale un alleato subito disponibile a sostenere il progetto #Rideforasmile. L’Hotel Dory&Suite e Pissei hanno contribuito con 1.500 euro a testa per fornire le maglie ad un prezzo agevolato ai clienti cicloturisti. Tutto il ricavato dalla vendita, di 3.633,00 euro, è stato poi devoluto alla Onlus, per un totale quindi, tra maglie e donazioni, di 11.160,00 euro.

Con questa somma, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro potrà ad esempio:

garantire a oltre 800 neomamme e ai loro bambin i un kit nascita per affrontare il parto in sicurezza

a oltre i per affrontare il parto in sicurezza oppure vaccinare oltre 800 bambini tra i più deboli e indifesi con vaccini salvavita contro malattie come morbillo, tubercolosi, epatite e poliomielite

oltre tra i più deboli e indifesi con vaccini salvavita contro malattie come morbillo, tubercolosi, epatite e poliomielite o ancora, assicurare un trattamento di circa 20 giorni a base di latte terapeutico , uno dei principali interventi salvavita, a oltre 350 bambini gravemente malnutriti

, uno dei principali interventi salvavita, a oltre o regalare a 600 bambini che vivono nelle aree più isolate e povere del mondo un kit scolastico completo di zaino, temperino, gomma, quaderni, libri da disegno, matite, penna e inchiostro

a che vivono nelle aree più isolate e povere del mondo completo di zaino, temperino, gomma, quaderni, libri da disegno, matite, penna e inchiostro o fornire a oltre 000 bambini costretti a vivere in contesti di emergenza i maglioni invernali per proteggersi dal freddo

a oltre costretti a vivere in contesti di emergenza per proteggersi dal freddo o installare a oltre 250 famiglie un filtro per disporre di acqua pulita e potabile

A seguito dell’inaspettato successo del progetto, l’Hotel Dory&Suite ha deciso di estendere l’iniziativa al consorzio Italy Bike Hotel di cui fa parte, con oltre 70 hotel specializzati nell’accoglienza di ciclisti e cicloturisti. L’augurio è che in tanti decidano di aderire a questo progetto, raggiungendo insieme risultati importanti e cambiando il valore dell’ospitalità, finalizzandola a un bene consapevole e solidale. Un obiettivo raggiungibile? Raccogliere nel 2020 almeno 100.000 euro!