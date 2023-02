Riccione, rotatoria dell’Ospedale pronta con un mese d’anticipo

Novantadue giorni dopo l’apertura del cantiere A Riccione entra in piena funzionalità la rotatoria tra la Circonvallazione, viale Toscana e viale Frosinone. I lavori erano cominciati lo scorso 14 novembre e proseguiranno ancora per qualche settimana ma, nel frattempo, la nuova viabilità è già fruibile e utile a rendere molto più fluido il traffico di auto e mezzi pesanti in un nodo cruciale per la città.

La tempistica per il rifacimento dell’asfalto

Nei prossimi giorni proseguiranno le attività degli operai per la sistemazione dell’arredo urbano mentre bisognerà attendere che si alzino le temperature per completare quello che viene definito il tappeto di usura, ovvero gli ultimi tre centimetri di asfalto.

Durante i lavori sono state sostituite le fondazioni stradali, soprattutto nelle parti in cui erano più ammalorate, fino alla profondità di novanta centimetri. Attendere qualche settimana per la realizzazione dell’asfalto in superficie – che verrà rifatto anche sulla Circonvallazione dalla nuova rotatoria a viale Formia – è utile anche a evitare che le deformazioni dovute ai naturali processi di assestamento possano subito danneggiarlo.

La nuova pista ciclabile nel parco

Oltre alla nuova rotatoria, è pronta anche la nuova pista ciclabile che costeggia l’ospedale Ceccarini. Sempre nei prossimi giorni verrà completata la realizzazione della recinzione utile a separare il parco dalla Statale, una delimitazione necessaria per mettere in sicurezza soprattutto bambini e animali che frequentano l’area verde adiacente all’ospedale.

“Avevamo promesso la realizzazione dell’opera in quattro mesi e dopo tre mesi è già pronta per essere utilizzata – osserva l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola -. Non posso che ringraziare tutti i dipendenti dei settori Lavori pubblici e viabilità. Questo è un intervento strategico per la città di Riccione, ne seguiranno diversi altri al fine di rendere la circolazione sempre più fluida. Ai riccionesi avevamo chiesto di avere pazienza per gli eventuali disagi, ritengo che l’ottimo lavoro svolto abbia consentito di ridurli al minimo”.

L’intera opera ha un costo di poco inferiore al mezzo milione di euro, 480.000 e comprende anche l’ampliamento del parco con la piantumazione di otto alberi e il passaggio pedonale all’interno dell’area verde e non più a ridosso della Circonvallazione.