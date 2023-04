Riccione: sabato 6 Maggio a presentazione del libro “Ludocrazia. Un lessico dell’azzardo di massa”

L’U.O.C. Dipendenze Patologiche diretta dal Dott. Teo Vignoli invita, Sabato 6 Maggio, alle ore 16, in via Lazio, presso la Sala della Pesa – Biblioteca di Riccione, alla presentazione del libro “Ludocrazia. Un lessico dell’azzardo di massa”, a seguire, dialogo con l’autore dott. Marco Dotti.

Che cosa accade quando il gioco perde la sua componente di gratuità, di spontaneità, di relazione, quando viene colonizzato da un business che manipola abilmente neuroscienze, biomarketing, informatica e comportamentismo?

Ci troviamo di fronte all’azzardo di massa, a una sistematica e patologica corruzione del gioco e, soprattutto, ad una realtà che cela complesse dinamiche di potere. Per questo si parla di ludocrazia: un fenomeno sociale e culturale che, trasformando tutto in gioco (nonchè in azzardo), annulla non solo le potenzialità del gioco, ma l’uomo in quanto tale. Individuare gli elementi che sottendono a questo dilagante processo di gamification e gamblification, raccoglierli nelle voci di un lessico che convoca una pluralità di sguardi multidisciplinari, costituisce un atto di resistenza in vista di auspicabili decostruzioni presenti e future.

Questo testo abbraccia numerose discipline e vari autori, nel tentativo di approfondire la complessità di questo fenomeno, ne specifica i termini e apre ad una riflessione che ci permette uno sguardo critico attraverso il quale osservare e non essere solamente spettatori dell’offerta di azzardo alla quale siamo tutti quanti esposti.

Aprirà l’evento un saluto delle istituzioni e interverranno il Direttore Dott. Teo Vignoli e la Dott.ssa Elisa Zamagni, Psicologa e Psicoterapeuta del Servizio Dipendenze Patologiche AUSL Romagna di Riccione, il Dott. Marco Dotti, curatore del testo, giornalista e scrittore, la Dott.ssa Chiara Pracucci, Psicologa e Psicoterapeuta (MATCH, sportello di consulenza psicologica e legale del Distretto di Riccione).

L’incontro rientra nelle attività promosse nel Piano di Zona del Benessere e della Salute del Distretto di Riccione.

Marco Dotti insegna Professioni dell’editoria al Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Professionale dei Media dell’Università di Pavia. Giornalista professionista, si occupa di etica delle nuove professioni e del digitale, con particolare attenzione alle questioni aperte dallo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale. Tra i fondatori, nel 2011, del Movimento No Slot, ha dedicato all’azzardo, muovendosi fra antropologia culturale ed etica sociale, inchieste e reportage. Tra i suoi libri: Il calcolo dei dadi. Azzardo e vita quotidiana (2013) Ludocrazia. Un lessico dell’azzardo di massa (maggio 2016) per O Barra O Edizioni; Slot city, Round Robin edizioni, 2013); per Luca Sossella editore ha curato con Marcello Esposito l’edizione italiana di Architetture dell’ azzardo. Progettare il gioco, costruire la dipendenza di Natasha Dow Schüll (2015) e ha scritto Bioshock (2016). Il suo ultimo libro è “Finis Europae. Welfare, neonazionalismo, corpi intermedi digitali” (Roma, 2017).

Info:

351 5039709

sportellomatchriccione@gmail.com