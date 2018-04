Riccione: sabato e domenica prima edizione di “Musicamore”

Sabato 28 e Domenica 29 Aprile al Palazzo Del Turismo nel cuore di Riccione si terrà il prima edizione del Festival a 432hz “musicaAmore”.

Il Festival nasce dall’esigenza di condividere con la musica, amore, gioia e bellezza due giornate di festa tra meditazione, conferenze, concerti e djs set.

30 eventi in due giorni

Il Festival “musicaAmore” darà la possibilità di conoscere e sperimentare la musica con la frequenza divina 432hz, che si propaga nel corpo e nella natura, donando energia e senso di pace, regalando profondi effetti benefici sulla coscienza individuale e sulle cellule del corpo, parla al cuore e ci riallinea alle armoniche della natura ed è alla base del nostro organismo e dell’universo.

Durante il festival si sperimenteranno nuove esperienze con la musica a 432hz, per farsi trasportare in un viaggio mistico meditativo e spirituale con canti armonizzanti, concerti dal vivo, cullati dalla naturalezza di illimitate vibrazioni, dove potersi fermare ad ascoltare, per lasciarsi rapire e trascinare dalla danza, dal movimento, dove sogni e creatività spaziano senza confini.

La partecipazione al festival non richiede alcuna esperienza precedente di meditazione. Il consiglio è di portare vestiti comodi (tuta e calzini), un cuscino, un tappetino e una copertina leggera.

30 eventi in due giorni di seguito Il programma.

Sabato 28 aprile dalle 08.00 alle 24.00

SALA BLU 432hz

8.00-9.00 Meditazione Dinamica condotta da AMBARA

9.30-10.00 Presentazione Festival con Ameedo

10.00-11.00 Conferenza “432hz la Sinfonia della Vita” di Giordano Sandalo

11.10-12.40 Meditazione e Divertimento con Arshad

14.30-15.45 Danza le origini e contatta le tue radici con Natalina Susat

16.00-17.00 Stop Dance 432hz con Svado

17.30-18.30 Meditazione OSHO Kundalini con Najma

18.50-19.40 Conferenza “La Scienza degli Dei e il loro Linguaggio frequenziale” di Ameedo

21.15-22.30 Flavia Vallega presenta Concerto Meditativo Healing Great Spirit 432hz

22.40-24.00 Free Dance 432hz con Svado

SALA ARANCIO 432hz

9.45-10.45 Nel suono dell’essere con Bodhy & Dyan

11.00-12.00 Meditazione Nataraji con Sahaja

14.30-15.30 Divine Dance 432hz con Dj Leonel & Flavia Vallega

15.50-17.00 Dance Contact 432hz con Adhar

17.20-18.20 L’Alkimia del femminile e del maschile con Leela

18.40-19.40 Meditazione della Risata con Prem Sundari

Domenica 29 aprile dalle 08.00 alle 24.00

SALA BLU 432hz

8.00-9.00 Manish Meditation 8 Chakra con Najma

9.40-11.00 Partecipa al mistero che sei con Bodhy & Dyan

11.10-12.30 Trance Dance 432hz con Jayn

14.30-15.40 Olo Danza 432hz con Safia

16.00-17.00 Mistyc Music Meditation 432hz con Svado

17.30-18.30 Kundalini Veeresh Meditation con Aneesha

18.50-20.00 Musica antica e popolare con Kirtan & Akhila

21.15-22.30 THEA Crudi “Mantra dell’Himalaya” concerto terapeutico

22.40-24.00 Ethnic Dance 432hz dj set con Anurag

SALA ARANCIO 432hz

9.15-10.30 Heart Chakra 432hz con Aneesha

10.50-12.00 Bioenergetica 432hz con Rita Scatolari

12.15-13.30 Educare alla felicità con Ashrida

14.30-15.45 L’Albero della musica con Akhila

16.00-18.00 Viaggio col Duo Acustico Mariotti & Brualdi

Associazione MUSICA Officinalis

Modalità d’ingresso con donazione per raccolta fondi

Contributo singola giornata: 45 Euro

Contributo per tutti e due i giorni: 65 Euro

Contributo Ridotto (fino ai 20 anni) 10 Euro al giorno

Contributo mezza giornata (dalla Kundalini in poi) 25 Euro

Info e Prenotazioni:

340 7231041

335 7908848