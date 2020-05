Riccione, Simone Imola: “Bel risultato: bando della Regione per sostegno all’affitto degli universitari fuori sede”

Pochi giorni fa il consigliere comunale del Pd di Riccione aveva invitao una lettera aperta all’assessore regionale Paolo Calvano per sollecitare un intervento per gli affitti degli studenti universitari fuori sede. Ora Simone Imola rende pubblica la risposta dell’assessore regionale.

“Vorrei comunicare, con grande soddisfazione, l’esito del quesito che avevo rivolto agli organi competenti della Regione Emilia-Romagna affinchè prendessero in considerazione la problematica degli affitti che gli studenti universitari fuori sede hanno continuato a pagare per mantenere il loro alloggio durante il lockdown, nonostante le lezioni non avvenissero più in presenza, ma solo in modalità on line, quindi da casa.

Abbiamo “portato a casa” un bel risultato!

Come comunicatomi dall’assessore Paolo Calvano, l’assessore Paola Salomoni, in accordo con la Vicepresidenza della Regione, sta predisponendo un bando di sostegno all’affitto, e nella casistica che sarà oggetto del bando rientreranno anche gli i canoni di affitto degli studenti universitari fuori sede. È in corso di valutazione anche l’ipotesi di fornire un contributo ai proprietari degli alloggi che si renderanno disponibili a rinegoziare i loro canoni.

I problemi per la popolazione, derivati dall’emergenza sanitaria, sono innumerevoli e non sempre evidenti: per non dimenticare nessuno è utile ascoltare le persone e le numerose sofferenze che espongono. E dopo l’ascolto, è mia abitudine passare all’azione, cercare gli interlocutori, presentare i problemi, fare proposte e cercare assieme possibili soluzioni.

È mio stile lavorare per risolvere i problemi, in modo serio e senza desiderio di esibirmi, senza titoli sui giornali o presenze sui social! Il mio modo di agire cerca di portare a casa i risultati investendo chi ha competenze, nell’ambito di tutte le collaborazioni necessarie, fermamente convinto dell’importanza del “lavorare insieme” e del “valore della politica delle collaborazioni istituzionali”.