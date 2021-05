Riccione Sport: “Basiti per scelta della Polisportiva di interrompere collaborazione”

“Apprendiamo con stupore questa improvvisa e ingiustificata decisione della Polisportiva di interrompere la collaborazione pluriennale con il Consorzio Riccione Sport, che ricordiamo raggruppa 100 alberghi e che negli anni è diventato una garanzia di qualità ed offerta nell’hospitality della Romagna in ambito turistico-sportivo, è una decisione irrazionale che ci coglie alla sprovvista e ci lascia estremamente basiti dal momento che la nostra attività di collaborazione fino a pochi giorni fa stava proseguendo come di consuetudine senza sentore alcuno di questa volontà da parte della Polisportiva”.

Queste le considerazioni del Consorzio Riccione Sport, che continua: la Polisportiva ha diffidato ufficialmente il Consorzio Riccione Sport a prendere iniziative e a presentarsi come partner nell’organizzazione degli eventi, postando sui social, quindi pubblicamente, la convenzione che avrebbe in essere con il Consorzio Costa Hotels. E questa presa di posizione pubblica riveste per gli oltre 100 hotel del Consorzio Riccione Sport un grave danno economico e d’immagine. Al di là dei danni, però, per cui ci sarà tempo di quantificare, resta il rammarico per chi negli anni si è speso al fianco di quella che era una bella e sana realtà riccionese: la Polisportiva che portava sport, competizioni di livello e turismo qualificato in città, tutelando gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, operatori turistici e la Polisportiva stessa. Siamo stati per anni, economicamente e fattivamente, al fianco della Polisportiva di Riccione, ma evidentemente come si è già visto con l’espulsione forzata del presidente onorario Giorgio Gori, la Polisportiva è disposta a sacrificare e vanificare senza concrete motivazioni il lavoro svolto in tutti questi anni a discapito degli operatori e degli eventi sportivi che generano indotto per la città”.

“Evidentemente la Polisportiva è nelle condizioni di rinunciare all’importante aiuto economico che negli anni il Consorzio non ha mai fatto mancare come contributo per sgravare la società sportiva dai costi derivanti dalle manifestazioni organizzate dalla Federazione Italiana Nuoto o il cospicuo contributo per la realizzazione della copertura esterna della piscina. Il direttivo del Consorzio Riccione Sport al momento non può che prendere atto di questa decisione e di un modo di procedere del CDA della Polisportiva che non fa il bene della società, dei suoi associati né tanto meno della città”, conclude il consiglio direttivo del Consorzio Riccione Sport.