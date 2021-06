Riccione Terme: riapre Perle d’Acqua Park. Relax & Fun

Il grande parco del benessere termale di Riccione Terme apre le sue porte all’estate!

A due passi dalla spiaggia, Perle d’Acqua Park è una vera e propria sorgente di emozioni e benessere con le sue infinite piscine, gli idromassaggi, le 34 cascate, gli idropercorsi rivitalizzanti con acqua termale tra i più lunghi in Europa, il tutto immerso nel verde di un immenso parco, con a disposizione lettini e ombrelloni, un vero paradiso, una spa a cielo aperto!

Mai come quest’anno le persone hanno tanta voglia di rigenerarsi, di rilassarsi, di divertirsi, e il punto di forza del parco è proprio la libertà di poter scegliere in tutta sicurezza tra le tante proposte come ad esempio abbandonarsi all’energia dell’acqua lasciandosi massaggiare dai più svariati tipi di idromassaggio: a cascata, a cigno, plantari, a temperature alternate; percorrere le lunghe corsie degli idropercorsi colmi di preziosa acqua termale sulfurea di Riccione Terme, una vera fonte di rigenerazione per la pelle e di leggerezza per le gambe, oppure lasciarsi guidare e scatenarsi nella grande piscina riscaldata, con l’aquafitness e l’aquadance, al ritmo dei più coinvolgenti brani musicali dell’estate, ma non solo… altre 7 piscine a temperature differenziate promettono piacevolissime sensazioni per ritrovare il piacere di un’unione perfetta fra corpo e mente, accarezzati e stimolati dagli zampilli dell’acqua.

A Perle d’Acqua Park anche i bimbi possono trascorrere giornate davvero speciali, giocando nelle cascate e nella grande piscina grazie alle sue profondità ridotte, e, tutto per loro, c’è anche il grande castello con scivoli e dondoli.

Particolare attenzione è dedicata alla sicurezza, semplici norme per vivere il parco in libertà tutelando la salute, come la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso, indossare mascherina per accedere al parco e negli spazi al coperto, corner per l’igienizzazione delle mani distribuiti in tutte le aree, percorsi segnalati permettono di mantenere le distanze interpersonali ed è garantita la sanificazione costante degli ambienti.

Da non perdere la promo speciale con sconto del 20% sul Pass ingressi illimitati attiva fino al 14 giugno online, la biglietteria online consentirà inoltre di acquistare i biglietti d’ingresso durante tutta l’estate risparmiando, e di poter usufruire della corsia preferenziale di accesso al parco evitando file ed attese alla cassa.

Perle d’Acqua Park, aperto da Martedì 15 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 18.30.

Info:

0541 697162

www.perledacqua.it

info@perledacqua.it