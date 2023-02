Riccione, vecchia scuola di San Lorenzo: in corso la demolizione

La sindaca Daniela Angelini afferma: “Costruiremo un luogo fisico di facile individuazione al quale i cittadini di tutta la città potranno accedere per bisogni di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale.”

Addio alla vecchia scuola di viale Pavia, ora l’obiettivo è la costruzione della Casa della comunità. Da ieri sono al lavoro le ruspe per la demolizione dell’edificio che tra viale Veneto e viale Pavia ospitava la scuola di San Lorenzo. Una struttura ormai in disuso da molti anni.

Una volta rimosse le macerie potranno prendere il via i lavori per la nuova struttura dedicata alla salute per la città di Riccione.

“La Casa della comunità – dice la sindaca Daniela Angelini – risponde al bisogno di un nuovo modello organizzativo di sanità, finalizzato all’assistenza di prossimità. Sarò un luogo fisico di facile individuazione al quale i cittadini di tutta la città potranno accedere per bisogni di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale”.

Costi e tempi dell’intervento

La Casa della Comunità sorgerà a San Lorenzo: il progetto beneficia di un finanziamento da 1.600.000 di euro dal Piano nazionale ripresa resilienza (Pnrr). La struttura dovrà essere pronta entro il 2026. “Qui lavoreranno in modalità integrata e multidisciplinare tutti i professionisti per la progettazione ed erogazione di interventi sanitari e di integrazione sociale, con la partecipazione della comunità locale nelle sue varie forme: associazioni di cittadini, pazienti, caregiver, volontariato”, argomenta ancora la prima cittadina.

L’amministrazione comunale ora, in sinergia con Ausl Romagna, lavorerà per sfruttare al meglio gli spazi che saranno a disposizione in viale Pavia, circa 800 metri quadrati su due piani. Nell’organizzazione dei servizi si dovrà tenere conto della vicinanza con la Casa della Comunità che sorgerà a Coriano, evitando sovrapposizioni.

L’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola ieri è stato al cantiere in cui è stata demolita la vecchia scuola, dopo che in precedenza era stata eseguita la bonifica dell’amianto. “Si tratta di un intervento importante per il quartiere di San Lorenzo – ha detto Imola – ma per l’intera città di Riccione”.