Riccione: week end “in viaggio” tra le più pregiate bollicine italiane

Il prossimo fine settimana tornano protagoniste in viale Ceccarini e viale Dante le più pregiate bollicine italiane grazie a VSQ Riccione – Vini Spumanti di Qualità, un viaggio attraverso i territori e le cantine dove nascono i più apprezzati spumanti del nostro Paese.

VSQ giunge quest’anno alla quinta edizione e si arricchisce di nuove presenze e proposte con tre giorni interamente dedicati al gusto, agli assaggi, alla scoperta.

Per tutto il week-end si potrà dunque cogliere l’occasione per un aperitivo speciale scegliendo tra le postazioni di 16 cantine con la presenza di sommelier e tre stand con eccellenze gastronomiche e prelibatezze come i prodotti di San Patrignano, Patatas Nanas e il bento speciale firmato dallo chef Pier Giorgio Parini.

Le bollicine italiane saranno rappresentate da Altemasi, Antinori, Bellavista, Berlucchi, Cà del Bosco, Collavini, Concilio, Contadi Castaldi, Falesco, Giorgi, Giulia Contea, La Montina, Letrari, San Patrignano, Sella&Mosca, Champagne de Venoge. Si potrà seguire un itinerario che va da nord a sud, scoprendo – o riscoprendo – i vini e i vitigni d’Italia, dal Brut a Extra Brut, Blanc de Blanc o De Noir, Satén o Dosage 0, per arrivare ai Rosé, varietà straordinarie che tutto il mondo conosce e apprezza.

VSQ inaugura venerdì pomeriggio alle 16.00 e prosegue fino alle 23.00, orari previsti anche per la giornata di sabato.

Domenica gli stand sono aperti già dal mattino, dalle 11.00 alle 14.00 per poi dare appuntamento nel pomeriggio alle 16.00 e chiudere alle 23.00.

Il costo del carnet è di 25 euro in prevendita (qui: www.vsq-riccione.it) oppure 30 euro, e comprende 16 degustazioni (1 degustazione per ognuna delle 16 cantine), 1 bento firmato dallo chef Pier Giorgio Parini, 2 assaggi prodotti partner food, 1 calice con collarino porta bicchiere.

Il ticket Smart costa invece 15 euro e comprende 6 degustazioni e 1 assaggi prodotti partner food.