Ricoverato a 10 mesi per una intossicazione da cannabinoidi, indaga la Polizia

Un bimbo di 10 mesi è stato ricoverato all’Ospedale Infermi di Rimini per una intossicazione da cannabinoidi nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 giugno. A trasportalo i genitori che non hanno saputo fornire spiegazioni sull’accaduto.

In un primo momento il piccolo era stato ricoverato in rianimazione poi subito dopo l’arrivo in Pronto soccorso. Poi le condizioni sono migliorate ed è stato trasferito nel reparto di pediatri. Sta bene e non è in pericolo di vita.

I genitori invece rischiano di finire nei guai: la Polizia sta vagliando la loro posizione, gli agenti sono coordinati nelle indagini dal pm Paola Bonetti. Al momento non hanno fornito spiegazioni limitandosi a raccontare di aver trascorso il pomeriggio di domenica in un parco cittadino