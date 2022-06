Rifiuti edili e pericolosi in discariche abusive, deferite due imprese riminesi

Due imprese di costruzione deferite all’autorità giudiziaria dai militari della Stazione Carabinieri Forestali di Rimini, con mille metri cubi di rifiuti edili sequestrati. Somo materiali di demolizione, terre e rocce da scavo, bancali in legno dimessi, numerosi residui vegetali, bidoni in plastica e metallo in cattivo stato di conservazione, alcuni contenenti anche sostanze pericolose con rischio di dilavamento; e ancora, infissi dimessi, residui e teli da imbianchino e pneumatici fuori uso. Il tutto gestito fuori dalle norme e in alcuni casi perfino con l’accensione di falò.

Durante le attività di caratterizzazione dei rifiuti i militari sono stati assistiti da personale di ARPAE Rimini.

Controlli anche sul trasporto di rifiuti su strada; anche qui accertati numerosi illeciti amministrativi; contestate sanzioni per un totale di oltre 5.000 euro.

Il Testo Unico Ambientale ovvero il Decreto Legislativo 152/2006 prevede pesanti sanzioni amministrative e penali per condotte che possano mettere a rischio la matrice ambientale e la salute di tutti i cittadini.