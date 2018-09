Rimini: contrordine. Il campionato dei biancorossi inizierà il 23 contro la Triestina

Sembrava tutto concluso, la Serie B completata, i gironi di Serie C formati e addirittura la designazione dell’arbitro, invece no. Si ricomincia tutto da capo. Il Tar del Lazio ha accolto ha accolto le richieste di diverse squadre che ambiscono, ancora, alla serie cadetta, di 5 squadre. La Pro Vercelli, la Ternana (eventuale prossimo avversario dei biancorossi), il Siena, il Novara e il Catania. Dunque tutto congelato fino al 9 ottobre. Nel frattempo sia il campionato di Serie B che quello di Serie C vanno avanti. Insomma, una farsa. Intanto, di certo c’è che la gara di “esordio” del Rimini si disputerà – visto che la Ternana rientra nel “pacchetto” delle ricorrenti – al “R. Neri”, il 23 settembre contro la Triestina.